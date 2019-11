Tesla Cybertruck - Ford | Il tiro alla fune è un test assurdo

Tesla - 250.000 ordini per il Cybertruck : La Tesla ha registrato finora 250.000 prenotazioni per il suo primo pick-up elettrico, il Cybertruck presentato appena cinque giorni fa. A rivelarlo è stato l'amministratore delegato Elon Musk, tramite il suo account su Twitter. L'imprenditore si è limitato a scrivere solo un semplice numero (250) seguito dalla lettera K per indicare lordine delle migliaia di unità, ma non ci sono dubbi sui suoi propositi perchè Musk ha iniziato sin da sabato a ...

Tesla Cybertruck - La Ford accetta la sfida del "tiro alla fune" : Il lancio del Tesla Cybertruck ha già dato adito a svariate discussioni, dalla presunta infrangibilità dei vetri al calo delle azioni fino ad arrivare ai 200.000 clienti che hanno già prenotato il pick-up elettrico. Non contento, Elon Musk ha pubblicato un video su Twitter nel quale un prototipo del Cybertruck traina senza particolari problemi un Ford F-150, una trovata della Casa californiana per mostrare al pubblico le capacità del nuovo ...

Tesla - 200.000 ordini per il Cybertruck : La Tesla ha registrato finora 200.000 ordini per il suo primo pick-up elettrico, il Cybertruck presentato appena tre giorni fa. A rivelarlo è stato l'amministratore delegato Elon Musk, tramite il suo account su Twitter. L'imprenditore si è limitato a scrivere solo un semplice numero (200) seguito dalla lettera K per indicare lordine delle migliaia di unità, ma non ci sono dubbi sui suoi propositi perchè Musk ha iniziato sin da sabato a ...

Tesla Cybertruck - Fino a 800 km d'autonomia per il pick-up elettrico - VIDEO : Il Tesla Cybertruck è il sesto modello della Casa di Elon Musk. A differenza delle Model S, X, 3 e Y già presentate, è un pick-up - ovviamente elettrico - con forme ispirate al mondo della fantascienza e più precisamente al film Blade Runner. già preordinabile versando una caparra di soli 100 dollari (contro i 1.000 richiesti in passato per berline e Suv): arriverà sul mercato nel 2021 inoltrato con prezzi a partire da 39.900 dollari, poco ...

Tesla Cybertruck - Il test dei vetri - VIDEO : Durante l'evento di presentazione del Tesla Cybertruck, Elon Musk ha organizzato alcune prove pensate per mostrare al pubblico la resistenza del nuovo pick-up elettrico. Per iniziare, Franz von Holzhausen, il designer dalla cui matita sono nate le linee del nuovo modello, ha colpito con un grosso martello la portiera di un pick-up tradizionale, ammaccandola. Poi è passato al Cybertruck, colpendolo con forza senza lasciare alcun segno sulla ...

