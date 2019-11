Napoli | gli ottavi sono ad un passo ed il primo posto è possibile | tutte le combinazioni

De Laurentiis taglia lo stipendio ai calciatori - ma il Napoli torna da Liverpool con un grande punto : Al gol di Mertens nel primo tempo ha risposto Lovren nella ripresa. Tra gli ottavi di Champions e gli azzurri c’è solo il Genk

Pagelle Liverpool-Napoli 1-1 - voti Champions League. Allan fenomentale - Koulibaly non sbaglia nulla - Mertens cecchino : Il Napoli pareggia per 1-1 in casa del Liverpool. Un punto comunque importante in ottica qualificazione per la squadra di Ancelotti che era passata in vantaggio con un gol di Mertens. Pareggio nel secondo tempo di Lovren. Il Napoli resta imbattuto contro i campioni in carica. Pagelle Liverpool-Napoli Meret 6: Fa venire un brivido a tutti i tifosi del Napoli, perdendo il pallone in uscita, ma per sua fortuna Koulibaly lo salva. Una piccola ...

Pagelle Liverpool-Napoli 1-1 - voti Champions League. Allan è ovunque - Koulibaly non sbaglia nulla - Mertens cecchino : Pagelle Liverpool-Napoli Meret 6: Fa venire un brivido a tutti i tifosi del Napoli, perdendo il pallone in uscita, ma per sua fortuna Koulibaly lo salva. Una piccola sbavatura che non compromette comunque una buona partita del portiere azzurro, sempre attento nelle altre occasioni. Sul gol di Lovren non può nulla. Maksimovic 6: La classica mossa di Ancelotti in Champions. Il serbo gioca da terzino bloccato e deve fare i conti con un Manè ...

Le date di Paul McCartney a Napoli e Lucca saranno gli ultimi concerti in Italia : Se la notizia dell'arrivo di Paul McCartney a Napoli e a Lucca nel giugno 2020 hanno dato una scarica di adrenalina ai suoi fan, gli ultimi aggiornamenti potrebbero gettare qualcuno nel panico. Questa mattina, infatti, Mimmo D'Alessandro dell'agenzia D'Alessandro E Galli ha tenuto una conferenza stampa a Napoli per presentare lo show che l'ex Beatles terrà in piazza del Plebiscito il 10 giugno 2020. D'Alessandro E Galli, è d'uopo ...

Le Sardine e il movimento anti-Salvini verso Napoli : attesi in migliaia in piazza del Gesù : Il fenomeno delle Sardine prevede il pienone per l'appuntamento fissato per sabato 30 novembre 2019 alle ore 19 in piazza del Gesù a Napoli. L'attesa arricchisce il paniere delle Sardine, sembra infatti, che l'evento atteso per sabato conta sulla presenza di circa seimila Sardine napoletane. Antonella Cerciello, professoressa di Educazione fisica chiarisce che le Sardine rappresentano un "fenomeno", ben distino da un "movimento". Nate con il ...

Pronostici Champions League - le gare del 27 novembre – I consigli di CalcioWeb : sconfitta per il Napoli - bene l’Ajax : Pronostici Champions League – Torna la Champions League. Si gioca un turno fondamentale, il penultimo della fase a gironi. Si parte alle 18,55 con due gare molto interessanti. Nel gruppo H si gioca Valencia-Chelsea, nel gruppo G c’è Zenit-Lione. Alle 21 in campo le italiane: l’Inter va sul campo dello Slavia Praga, il Napoli su quello del Liverpool. Le altre gare sono: Barcellona-Borussia Dortmund, Genk-Salisburgo, ...

Kumbulla - l’agente : “Gli consiglierei il Napoli - ma a gennaio il Verona non vuole cedere” : L’agente di Kumbulla, Gianni Vitali. è stato intervistato a radio Punto Nuovo sul suo assistito e sul presunto interesse del Napoli nei suoi confronti «Marash sta facendo benissimo, insieme a tutto il Verona. Tutta la squadra sta giocando ad alti livelli e il ragazzo é protagonista di un campionato eccezionale. Ha avuto un piccolo infortunio, ma si sta riprendendo al meglio. Con Juric si sta trovando benissimo, è un ottimo allenatore ...

Bocca : il Napoli sa che tutto questo ha un prezzo. Le questioni d’orgoglio distruggeranno anni di lavoro all’avanguardia : “Il calcio italiano è una repubblica autonoma, un mondo capovolto, con leggi e regole al contrario, così anomalo che consideriamo normale che a un’intera squadra vengano rifilate multe di massa, altissime e arbitrarie. Una ribellione soffocata con largo spargimento di euro”. E’ l’incipit dell’articolo di Fabrizio Bocca su Repubblica. Articolo sul caos post ammutinamento dei calciatori del Napoli. Il fatto di sapere ...