Mugello - Dal 2025 potrebbe ospitare il GP d' Italia di F 1

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 28 novembre 2019) "Ci sono buone probabilità che dalil Gran Premio d'di Formula 1 si possa svolgere al". Parole di Eugenio Giani, presidente del Consiglio Regionale della Toscana, secondo il quale il futuro della garanon essere ancora nel segno di Monza.Ilsarebbe lalternativa. Con il recente accordo siglato il settembre scorso, Monza manterrà l'organizzazione della gara per altri cinque anni, fino alledizione del 2024. Tuttavia, seppur sia ancora un po' prematuro, qualcuno avanza già i primi dubbi sul se e come il Tempio della Velocità potrà mantenere in futuro la corsa. Ai microfoni dell'agenzia Ansa, Giani ha quindi detto: "La Ferrari, proprietaria del, dovrà fare molti investimenti se vorrà avere il Circus sula sua pista, ma è anche vero che non sappiamo ancora se Monza sarà in grado di riqualificare il suo autodromo in questi cinque anni ...

