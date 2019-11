Le priorità di Von der Leyen | clima sul podio | “Venezia è sott’acqua | non può essere

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 27 novembre 2019) "Proteggere il nostroè una sfida esistenziale per noi e per tutto il mondo: come puòaltrimenti quando Venezia è?": con queste parole Ursula von derha definito ledella sua Commissione, su cui oggi si esprimerà il Parlamento europeo. Ma l'emergenza ambientale non è stata l'unico riferimento all'Italia: si è parlato del nostro Paese anche in merito alla nomina di Paolo Gentiloni e alla crisi migratoria.

stefanogovetto : RT @davcarretta: 'L'European Green Deal è la nostra nuova strategia di crescita. Taglierà le emissioni creando posti di lavoro', dice Von d… - Faber621 : RT @TwittGiorgio: Ursula parte da Venezia e fa un tributo a Gentiloni: 'Credo in lui'.....POVERETTA! -