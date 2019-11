Fonte : affaritaliani

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Risultato a sorpresa nel sondaggio di Affaritaliani.it sul. Alla domanda: "Secondo te, qual è ilrappresentante italiano del?", i lettori del primo quotidiano online si sono espressi in grande maggioranza per il neo nato partito Vox Italia di Francesco Toscano e del filosofo Diego. Il nuovo partito che si presenta come "sovranista, populista e socialista", lanciato a Milano domenica scorsa, raccoglie infatti il 58 per cento dei voti Segui su affaritaliani.it

StefanoFassina : Caro Direttore @massimobray la definizione di “sovranismo psichico” attribuita alla @Treccani è un fake, vero? - marangonluke : RT @Affaritaliani: Il vero sovranismo? Quello di Vox Fusaro batte Salvini e la Meloni - add966 : RT @StefanoFassina: Caro Direttore @massimobray la definizione di “sovranismo psichico” attribuita alla @Treccani è un fake, vero? https://… -