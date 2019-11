Fiorentina | summit in corso tra Commisso ed Enrico Chiesa | in ballo il futuro di

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Periodo non facile per la: oltre ai risultati negativi delle ultime settimane si è aggiunta la grana Federico. E’ mistero attorno all’esclusione del calciatore dalla partita di Verona. Proprio nelle ultime ore arrivano importanti novità. Nell’hotel in Piazza Ognissanti, nel capoluogo toscano, è arrivato Rocco. Pochi minuti dopo è spuntato anche, padre e agente di Federico. Come riporta FirenzeViola.itha detto solo poche parole ma significative: “”Ora vado a lavorare”, segno che in agenda c’è qualcosa di importante. Presenti anche il braccio destro di, Joe Barone e il direttore sportivo viola, Daniele Pradè. Esonero Montella, nome a sorpresa per l’eventuale sostituto allaUn incontro che ha tutta l’aria di essere risolutivo, in una direzione o nell’altra. ...

Yuro_23 : RT @firenzeviola_it: +++ULTIM'ORA #FIORENTINA+++ Summit in corso tra Commisso ed Enrico Chiesa! Tutti i dettagli in esclusiva su @Firenzev… - AndrewCesare : RT @firenzeviola_it: +++ULTIM'ORA #FIORENTINA+++ Summit in corso tra Commisso ed Enrico Chiesa! Tutti i dettagli in esclusiva su @Firenzev… - TuttoMercatoWeb : RT @firenzeviola_it: +++ULTIM'ORA #FIORENTINA+++ Summit in corso tra Commisso ed Enrico Chiesa! Tutti i dettagli in esclusiva su @Firenzev… -