Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Del movimento dellesi è parlato molto,grazie all’ “endorsement” di molti giornali a suo favore, perché visto come l’espressione di una sana e giovane rivolta civile contro i nazionalismi rinascenti, e in particolare contro la Lega di Salvini. E non c’è dubbio,a me ha fatto estrema allegria vedere queste piazze piene, di giovani e meno giovani: persone stdi subire, stdi vedere razzismo e indifferenza crescere, stdi vedere le Istituzioni e la Politica infangate da leader non degni del ruolo che ricoprono. E dunque, che la sfida politica in Emilia Romagna venga persa o vinta, di sicuro lehanno già vinto: perché quando la popolazione scende insenza violenza ma con molta indignazione e voglia di fare, e determinazione, il potere si sente più controllato, meno libero di esercitare la sua arroganza e dunque ...

TutteLeNotizie : Care sardine, venite in piazza il 29 (e parlate anche di clima e ambiente) - Sagitta11232071 : RT @ItalianoeRomano: BIBBIANO, care poraccie sardine, È UNA VERGOGNA NAZIONALE e chi la nega, ne è complice. VERITÀ E GIUSTIZIA X TUTTI I… - fondon48 : RT @GiorgiaMeloni: Le #sardine dicono che non abbiamo il diritto di essere ascoltati e che dovremmo avere paura. Care sardine, tutti hanno… -