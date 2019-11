AIDS | UNICEF | ogni ora muoiono 13 bambini e adolescenti

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 novembre 2019) L’continua a uccidere i più piccoli. Secondo un nuovo rapporto diffuso dall’solo nel 2018 circa 320sono mortigiorno per cause legate all’, ovvero 13ora. Inoltre nello stesso periodo circa 160.000 bimbi fra 0 e 9 anni sono stati colpiti dall’Hiv, portando il numero totale diin questo gruppo di età che convivono con il virus a 1,1 milioni. E ancora: 140.000 ragazzesono state colpite dall’Hiv nel 2018, rispetto a 50.000 coetanei maschi. Numeri che colpiscono, resi noti in vista della Giornata mondiale contro l’del 1 dicembre. Sono stati 89.000 inoltre isotto i 5 anni contagiati durante la gravidanza o il parto e 76.000 durante l’allattamento (sempre nel 2018). Lo scarso accesso alle terapie antiretrovirali in alcune parti del mondo, in aggiunta a limitati sforzi per ...

