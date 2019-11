Agredito Lo Monaco | ma Catania gioca e vince col Potenza

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Prima le minacce su uno striscione appeso ad un cavalcavia e gli insulti sui social network alla dirigenza, poi l'aggressione all'amministratore delegato, Pietro Lo, colpito al volto, pare, con una testata che gli ha rotto gli occhiali e fatto sanguinare il naso. E' l'escalation di violenza, della 'campagna d'odio' come denuncia la societa', che ha travolto il Calcio. Che dopo l'aggressione al suo dirigente, avvenuta su un traghetto mentre stava per recarsi aper assistere alla partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C, ha richiamato indietro la squadra. La societa' ha prima annunciato l'intenzione di non fare scendere in campo itori per dare un segnale "contro la vile e vergognosa aggressione" da "parte di ultra' catanesi" che "ci obbliga a fermarci". Poi ci ha ripensato, accogliendo l'invito del presidente della Lega Pro, ...

