Sono pochissimi i bambini nati in Sardegna | l’Isola all’ultimo posto tra le regioni

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 26 novembre 2019) I dati messi nero su bianco sulladall’Istat (Istituto nazionale di statistica)– all’interno del report sulla natalità e sulla fecondità delleitaliane – nonmolto gratificanti. Lainfatti è agli ultimi posti – per nuovi– tra tutte leitaliane. Soltanto 1,02 figli per ogni donna sarda, contro l’1,29 della media nazionale. Al primoinfatti si piazza il Trentino Alto Adige, con l’1,59, a seguire la Valle d’Aosta (1,38) e la Lombardia (1,35).– rispetto al dato dello scorso anno (1,06) presenta infatti il più basso livello di fecondità. Non solo, le donne sardeanche quelle – nella media nazionale – che diventano mamme da grandi: l’età media infatti è di 32,5 anni. Una sorta di primato checondivide anche con leLazio e Basilicata. Nel report stilato dall’Istituto nazionale di statistica si legge anche che è la ...

