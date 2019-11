Pomeriggio 5 | Daniele Di Lorenzo smaschera Elena Morali | “Stava con me!”

Fonte : lanostratv

(Di martedì 26 novembre 2019)DiCinque: tutta la verità suDiè stato ospite di Barbara d’Urso a5 per raccontare la sua versione dei fatti sulla relazione avuta con. Il produttore ha rivelato che l’attuale compagna di Scintilla, Gianluca Fubelli, è stata con lui fino a sette giorni fa, ma non solo. La loro relazione, a differenza di quanto affermato dae Scintilla ieri sera a Live, non è stata qualcosa di poco conto. La storia tra i due è durata un anno e mezzo. In ballo c’erano una convivenza e una proposta di matrimonio con tanto di anello al dito! Quanto raccontato daDi5 può essere provato dalle numerose foto che lo ritraggono al fianco di, ma non solo. Il produttore è in possesso anche di conversazioni telefoniche.5,Dirivela: ...

DuzziNicoletta : @daniele52mucios Grazie Daniele! Buon pomeriggio a te ????????? - Gina17886201 : RT @GreenEy87171873: @fendente1 Chi sfrutta il dolore degli altri umani o animali, a fini personali per arricchirsi MI FA SCHIFO! Posso sol… - GreenEy87171873 : @fendente1 Chi sfrutta il dolore degli altri umani o animali, a fini personali per arricchirsi MI FA SCHIFO! Posso… -