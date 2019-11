Nel piano strategico 2020-2022 di Enel spazio alla sostenibilita'

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende il piano di ENel - 26 novembre 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende il piano strategico di Enel. In arrivo anche alcuni dati macroeconomici rilevanti

Rieti. Un morto Nell’esplosione al terzo piano di una palazzina in via Dionigi : Un appartamento, al terzo piano di una palazzina in via Dionigi nel quartiere Campomoro di Rieti, è esploso nella tarda

Clima - Nel piano per la sostenibilità vanno citate le città. Per decarbonizzare serve sinergia : L’Unione europea ha sempre svolto un ruolo di leader nella lotta al cambiamento Climatico e, dopo aver adottato un impegno di riduzione delle proprie emissioni di gas Climalteranti del 20% entro il 2020, ha rilanciato con l’obiettivo del taglio del 40% entro il 2030. La nuova presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha più volte dichiarato che intende lavorare per aumentare tale obiettivo al 50-55%, quale misura necessaria per ...

La Lega affonda il piano di Silvio "Nel PPE? Assolutamente no. Mai" : "Assolutamente no. Mai con chi è responsabile dell'inesorabile declino dell'Europa". Così Marco Zanni, responsabile Esteri della Lega e capogruppo di Identità e Democrazia al Parlamento europeo, interpellato da Affaritaliani.it, esclude... Segui su affaritaliani.it

Studentessa italiana muore a Parigi : è caduta Nel vuoto dal decimo piano : È morta ieri a Parigi, dopo essere caduta dalla finestra della sua abitazione, una giovane napoletana che frequentava da...

Anticipazioni The Walking Dead 10x08 : il piano di Dante Nel finale di metà stagione : Dopo la messa in onda dell'episodio 10x07 che ha visto l'addio di uno dei personaggi più amati di The Walking Dead, la serie tv zombie giunge al suo ottavo episodio, quello che segna il mid-season finale. Sarà un finale di metà stagione in cui gli equilibri si romperanno e in cui tutto sarà possibile. Anticipazioni della mid-season finale in onda lunedì 25 novembre su Fox L'episodio 10x08 che andrà in onda su Fox Italia lunedì 25 novembre ...

Ex Ilva - ArcelorMittal comunica al governo il piano di sospensione. PatuaNelli : “Azienda ha vietato ispezioni ai commissari - gravissimo” : ArcelorMittal Italia e ArcelorMittal Energy hanno comunicato a governo e prefettura di Taranto il piano di “sospensione” dell’attività dell’ex Ilva e delle centrali elettriche. La sospensione avverrà “con le modalità atte a preservare l’integrità degli impianti”. La comunicazione, inviata anche agli enti locali, è firmata dal gestore dello stabilimento, Stefan Michel R. Van Campe. Intanto, il ministro dello Sviluppo ...

Fiona Kolbinger - la ciclista dilettante che ha battuto gli uomini suonando il piano Nelle soste : Fiona Kolbinger quando batte gli uomini mangiando snickers cioccolatosi, pensa solo ai numeri. Conta. Pedala e conta. Accumula chilometri mentre in maniera del tutto naturale e inconsapevole scrive una incredibile storia di sport di genere. Di quel genere che poi, alla fine del racconto, il fatto che la protagonista sia una donna diventa persino un dettaglio. Fiona Kolbinger ha 24 anni e all’alba del 6 agosto scorso è passata sotto un ...

Cobolli Gigli la tocca piano : “Nel processo di Calciopoli sparì il faldone sull’Inter” : Giovanni Cobolli Gigli, presidente della Juventus dal 2006 al 2009, è intervenuto a Radio Bianconera nel corso di ‘Cose di Calcio’ per trattare vari temi. A discutere, in particolare, sono le parole sul processo di Calciopoli. “C’era una cattiveria nei confronti della Juventus che veniva accusata di cose mai fatte. Questa cattiveria stava diventando sempre più forte, anche i tifosi si stavano ripiegando su loro stessi. La prima cosa ...

Ex Ilva - PatuaNelli : “Arcelor Mittal non ha rispettato piano - diritto di recesso non esiste” : Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, attacca Arcelor Mittal: "Il dato certo è che Mittal non ha rispettato il piano industriale che ha presentato". Inoltre, assicura Patuanelli, il governo è certo che non esiste il diritto di recesso per la società: "Il diritto di recesso non c'è, sarebbe la battaglia legale del secolo".Continua a leggere

Ilva - Federica ZaNella "smonta" il piano di Conte ad Agorà : "Nazionalizzarla? Dove troviamo i 4/5 miliardi?" : Il Conte bis si sta sempre più avvicinando all'ipotesi di nazionalizzare l'ex Ilva. La soluzione eviterebbe la chiusura del sito di Taranto, nonché il licenziamento di 10mila dipendenti, ma creerebbe altrettanti problemi. A esporre tutti i rischi è Federica Zanella, deputata di Forza Italia: "Dove l

Giampaolo Matrone : “C’è un processo di Rigopiano - c’è il depistaggio e il depistaggio Nel depistaggio” : “Vedendo il servizio delle Iene scopro novità che neanche io e gli altri sapevamo. C’è un processo di Rigopiano, c’è il depistaggio e il depistaggio nel depistaggio“: lo ha dichiarato Giampaolo Matrone, sopravvissuto alla tragedia di Rigopiano, a Radio Cusano Campus. “Qua ci vogliono far bere quello che loro vogliono, la verità non uscirà mai. Non vedevamo l’ora di far partire il processo di Rigopiano per ...

Manovra : raddoppiano fondi tutela ambiente - 4 - 5 miliardi Nel 2020 : È quanto si legge nel “Ecobilancio” allegato alla Manovra, in cui si dettagliano le spese dedicate all’ambiente «effettuate a beneficio della collettività». Il 65% dei fondi va alla «protezione del suolo e delle acque»

Ilva - PatuaNelli : "ArcelorMittal ha ammesso di non riuscire a rispettare il piano industriale" : Il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli oggi è intervenuto alla Camera per una informativa urgente sulla situazione dell'ex Ilva dopo l'annuncio di ArcelorMittal di voler recedere il contratto. Il titolare del Mise ha ricostruito tutta la vicenda dal 2012 e ha ricordato che quando sono state valutate le aziende concorrenti nella gara per l'Iva il miglior piano industriale e ambientale era quello di Acciai ...