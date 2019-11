Michael B Jordan potrebbe essere il prossimo Superman

NBA – Steph Curry la tocca piano : “regalerò le mie scarpe autografate agli hater… e a Michael Jordan” : Stephen Curry rifila una frecciatina a Michael Jordan in merito alla questione ‘Hall of Fame’: il playmaker degli Warriors ha in mente di regalare un paio di scarpe autografate ai suoi hater… compreso MJ “Steph Curry? Gran giocatore, ma non è un Hall of famer“, con queste parole Michael Jordan ha generato un vero e proprio polverone nelle scorse settimane. ‘Sua Altezza’, dall’alto dei suoi ...

NBA – Jokic supera Michael Jordan per numero di triple doppie e ironizza : “spero di vincere anche più anelli” : Nikola Jokic mette a segno la sua 29ª tripla doppia e supera Michael Jordan, poi ci scherza su: quello che conta davvero sono gli anelli vinti Nikola Jokic ha superato Michael Jordan per numero di triple doppie in carriera. Il centro serbo, nella partita vinta dai suoi Nuggets sui Suns, ha messo a segno la 29ª tripla doppia della sua carriera con 23 punti, 14 rimbalzi e 12 assist. Quando gli è stato fatto notare tale traguardo, Jokic ci ha ...

NBA – Steph Curry risponde a Michael Jordan : “Hall of Fame? Ex giocatori commentano le nuove generazioni…” : Stephen Curry risponde a Michael Jordan sulla questione Hall of Fame: il playmaker degli Warriors è sicuro delle sue qualità Nei giorni scorsi Michael Jordan aveva espresso il suo giudizio sulle qualità di Stephen Curry definendolo “un ottimo giocatore ma non un Hall of Fame“. Una frase che ha destato scalpore, considerando che il playmaker degli Warriors è considerato uno dei migliori tiratori della storia NBA, può battere il record ...

NBA – Magic Johnson fa chiarezza : “Steph Curry è un Hall of Famer. Vi spiego perché Michael Jordan ha detto il contrario” : Magic Johnson è intervenuto sulle recenti dichiarazioni di Michael Jordan riguardanti Stephen Curry e la Hall of Fame: l’ex plenipotenziario Lakers ha elogiato il talento del playmaker degli Warriors “Ottimo giocatore ma non un Hall of Famer”, con queste parole Michael Jordan, nei giorni scorsi, ha descritto Stephen Curry, considerato uno dei migliori tiratori da 3 punti della storia NBA, nonché vincitore di 3 anelli NBA e 2 titoli MVP. ...

NBA – Michael Jordan ‘boccia’ Curry : “è un grande giocatore - ma non all’altezza di entrare nella Hall of Fame” : Il proprietario degli Hornets si è soffermato su Steph Curry, esprimendo il proprio punto di vista riguardo le sue prestazioni Due volte Mvp NBA, una nel 2015 e l’altra nel 2016, ricevendo in quest’ultima occasione il consenso unanime dei media aventi diritto al voto. AFP/LaPresse Un risultato senza precedenti che, tuttavia, non modifica la linea di pensiero di Michael Jordan, convinto del fatto che Steph Curry non meriti al ...

Michael Jordan ha costruito due ospedali per i poveri della sua città : Michael Jordan, il giocatore di basket più forte di sempre, ha finanziato con oltre 7 milioni di dollari due cliniche nella città di Charlotte: entrambe le strutture sanitarie saranno messe gratuitamente a disposizione delle persone prive di assicurazione, che potranno avere accesso alle cure di cui necessitano.Continua a leggere

Michael B. Jordan svela la sua prima collezione per Coach : Dopo essere stato il volto di Coach in due campagne pubblicitarie, Michael B. Jordan ha finalmente svelato la sua prima capsule collection per il brand, anticipata durante l'annuncio della sua collaborazione come testimonial: si tratta di una serie di capi in cui l'attore, produttore e primo volto globale del menswear Coach, si è ispirato alle sue influenze culturali e al suo amore per l'anime Naruto, dando vita alla sua ...