(Di martedì 26 novembre 2019) In attesa che si celebri l'appello bis per rivalutare altri casi di contagio, è "" laa 22 anni di reclusione per Valentino, il 35enne processato per aver consapevolmente contagiato con l'Hiv 32 donne conosciute in chat, con un comportamentoso che si è protratto per nove anni e che si è concluso nel novembre del 2015, con un ultimo rapporto non protetto consumato alla vigilia del suo arresto. Lo scrive lanelle motivazioni della sentenza che lo scorso 30 ottobre ha affrontato questo caso respingendo il ricorso della difesa die accogliendo, invece, quello del Procuratore generale di Roma e di quattro vittime escluse dal contagio nel verdetto d'appello che, l'11 dicembre 2018, aveva ridotto da 24 a 22 gli anni di carcere per l'imputato."Ebbe piena consapevolezza del rischio di contagio"Valentino"con la sottoposizione ai ...

