Forte terremoto in Albania di magnitudo 6 5  Scossa avvertita anche in Puglia e

Forte terremoto in Albania : avvertito anche in Italia - la scheda con gli effetti macrosismici : Grazie al prezioso lavoro di Giovanni Falcicchia, pubblichiamo la scheda con gli effetti macrosismici del terremoto verificatosi in Albania alle 03:54. terremoto con epicentro nel Distretto Sismico: Durazzo (Albania) Data 26/11/2019 UTC 02:54:11 Latitudine 41.37° Longitudine 19.47° Magnitudo 6.5 Profondità 10 Km La presente scheda elenca gli effetti macrosismici stimati secondo un ...

Terremoto - Forte scossa sentita in tutto sud Italia. Epicentro in Albania : Terremoto. Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita nel sud Italia. In particolar modo in puglia nella zona del Salento. Ma in tanti hannosentito il Terremoto lungo tutta la costa...

Terremoto - Forte scossa in Puglia. Epicentro in Albania : Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita nel sud Italia. In particolar modo in puglia nella zona del Salento. la terra ha tremato poco dopo le 4. In molti sono stati svegliati...

Terremoto in provincia di Benevento - la scossa più Forte di 3.2 : Una serie di scosse di Terremoto, la più forte delle quali di magnitudo 3.2 è stata avvertita nella zona di Benevento, con epicentro a Ceppaloni. Secondo i rilevamenti della Sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (ingv) è avvenuto a circa 12 chilometri di profondità. Già nella notte e in mattinata c'erano state altre scosse di magnitudo inferiore. Alle 11,27 la terra ha tremato con epicentro ancora a ...

Terremoto in tempo reale - Forte scossa in Campania - trema la terra a Salerno : Un nuovo evento sismico è stato segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma nel golfo di Salerno. Il Terremoto, di magnitudo 3.1, è stato registrato alle ore 4,33 a una profondità di 14 chilometri dal livello del mare. L’evento sismico è avvenuto a pochi chilometri dalla costa. I comuni interessati dal Terremoto sono stati i seguenti: Agropoli, Castellabate, Battipaglia, Cava dei Tirreni, Castellamare di ...

Forte terremoto fra Laos e Thailandia : danneggiati alcuni templi : Una intensa scossa di terremoto, di magnitudo 6.1, si è verificata alle 6,50 ora locale (00,50 odierne in Italia) nel nordovest del Laos, al confine con la Thailandia. Secondo i dati...

Forte terremoto tra Messico e Guatemala - panico sulle coste : Una Forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 20 novembre 2019, precisamente alle 05.27 italiane (22.27 di ieri all'epicentro) nell'oceano Pacifico orientale a largo di Messico e...

Scosse di terremoto nel Tirreno - al largo della Calabria : la più Forte magnitudo 3.1 [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo ML 3.1 si è verificato nel Tirreno Meridionale alle 08:16:28, ad una profondità di 11 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, ed è stato preceduto da 3 Scosse con magnitudo superiore a 2 dalle ore 06:57. Data e Ora (Italia) magnitudo Zona Profondità Latitudine Longitudine 2019-11-18 08:16:28 ML 3.1 Tirreno Meridionale (MARE) 11 39.68 15.40 2019-11-18 07:04:52 ML 2.2 Tirreno Meridionale ...

Forte scossa di terremoto in Marocco [LIVE] : Un terremoto magnitudo mb 5.2 si è verificato in Marocco alle 09:39:09, ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Forte scossa di terremoto in Marocco [LIVE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Veneto - frana nel vicentino : evacuate 15 persone - “Forte boato - pensavamo a un terremoto” : Nottata di paura la scorsa notte in Valbrenta, nel vicentino, dove i residenti hanno udito un forte boato, simile ad un terremoto: in realtà una frana si è verificata nella frazione di Collicello, nell’ex comune di Valstagna, dal giugno scorso riunito nel nuovo ente di Valbrenta. evacuate in via precauzionale poco meno di una decina di famiglie, per un totale di una quindicina di residenti, che hanno dovuto lasciare le loro case, che ...

Bloccati 3 reattori della centrale nucleare ai confini con l’Italia. È successo dopo il Forte terremoto di ieri. Verifiche in corso : Ne abbiamo parlato anche ieri: il terremoto che ha sconvolto il suo della Francia. Il sisma, che non ha provocato “danni apparenti” agli edifici della centrale nucleare, è stato avvertito molto bene e si tratta del terremoto più forte avvenuto in Francia dal 2003. La scossa di magnitudo 5.4 si è sentita prima di mezzogiorno da Lione a Grenoble, da Marsiglia a Montpellier. Ha ferito 4 persone, di cui una in modo grave. E i tre reattori della ...

Terremoto in Francia - un sisma "Forte e raro" : ci sono crolli e feriti : Una scossa di Terremoto di magnitudo 5 ha colpito Montélimar, nel Sud Est della Francia. La stampa francese riferisce di...