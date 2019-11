Formula 1 | Seidl ha grandi progetti per la McLaren | “torneremo a vincere | ma occorre

Fonte : sportfair

(Di martedì 26 novembre 2019) Il team principal dellaha rivelato i piani per il 2020, ovvero tornare in alto e provare ad impensierire i big team Rispetto alle scorse stagioni, il salto di qualità dellaè stato davvero importante. Carlos Sainz e Lando Norris hanno riportato il team di Woking a lottare per la top-five, conquistando punti importanti in ottica Costruttori. photo4/Lapresse La strada per tornare aè però ancora abbastanza lunga, Andreasne è a conoscenza ma non intende mollare certamente una volta arrivati a questo livello: “abbiamo obiettivi molto alti e sicuramente a medio termine vogliamo colmare il divario con i team migliori lottando per il podio e per tornare ale gare. Allo stesso tempo dobbiamo essere realisti su ciò che è possibile ottenere da un anno all’altro. Abbiamo molto rispetto per i primi tre team e per quello che stanno facendo. ...

