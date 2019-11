Emilia Romagna | Di Maio | Non diventi referendum su governo

Luigi Di Maio ad Agorà : "Il voto in Emilia Romagna non sia un referendum sul governo. Nessun accordo col Pd" : Luigi Di Maio deve avere molta paura che dopo le elezioni in Emilia Romagna possa cadere il governo. Ospite di Serena Bortone, ad Agorà, su Rai tre, il capo politico del Movimento 5 stelle dice a chiare lettere che il voto in Emilia "non deve diventare un referendum sul governo". "I cittadini dell’E

Sondaggi elettorali - in Emilia Romagna Bonaccini di poco avanti : continua testa a testa Pd-Lega : testa a testa tra Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni per la presidenza della Regione Emilia Romagna, così come tra i partiti che rappresentano i due candidati: Pd e Lega, infatti, si contendono anche il ruolo di lista più votata. Sono questi i dati emersi dal Sondaggio realizzato da Tecnè per Quarta Repubblica.continua a leggere

Il maltempo non dà tregua - allerta rossa in Emilia-Romagna : Ancora sotto la pioggia molte regioni italiane. allerta rossa in Emilia Romagna. A Pavia è esondato stamattina il Ticino. Dopo il crollo di un viadotto sull'A6 a Savona i vigili del fuoco hanno proseguito anche al buio coi cani le ricerche di eventuali veicoli coinvolti ma non dovrebbe esserci vittime. Non ha fatto feriti nemmeno una voragine di 10 metri che si è aperta sull'A21 tra Asti e Villanova: questa mattina l'autostrada è stata riaperta. ...

Maltempo Emilia-Romagna : inviata la richiesta di stato di emergenza nazionale : Firmata e inviata, in mattinata, dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, la richiesta di deliberazione dello stato di emergenza nazionale – a causa dei danni arrecati dal Maltempo che si e’ abbattuto sull’Emilia-Romagna in questi giorni – al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al capo Dipartimento della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli. A seguito degli effetti delle precipitazioni atmosferiche ...

Regionali Emilia-Romagna e Calabria - Lombardi (M5s) : “Rivotiamo su Rousseau sulle alleanze” : L'esponente pentastellata Roberta Lombardi, intervistata a 'Un Giorno da Pecora', ha proposto una nuova votazione online su Rousseau, per consultare gli iscritti sul tema delle alleanze alle elezioni Regionali: "Chiediamolo ai cittadini delle rispettive regioni magari in modo un po' più diretto".Continua a leggere

Elezioni in Emilia-Romagna e Calabria - aperte le ‘regionarie’ M5S per scegliere i candidati : Sono aperte le "regionarie" del Movimento Cinque Stelle per scegliere i futuri candidati che correranno alle regionali in Calabria e in Emilia-Romagna. L'annuncio arriva dal Blog del Movimento. Le Elezioni nelle due regioni sono fissate entrambe per il 26 gennaio, ma i candidati possono avanzare la loro candidatura entro il 4 dicembre 2019.Continua a leggere

Emilia Romagna - insulti razzisti al portiere. Lui getta i guanti per terra e abbandona il campo : Sul Corriere dello Sport un episodio di razzismo accaduto in Emilia Romagna, durante una gara di Eccellenza. La partita in questione è Bagnolese-Agazzanese, che si gioca a Bagnolo in Piano, a pochi chilometri da Reggio Emilia. Il campionato è quello di Eccellenza dell’Emilia Romagna, girone A. Dagli spalti si levano pesanti insulti razzisti ai danni del portiere dell’Agazzanese, il ventisettenne di origini senegalesi Omar Saidou ...

M5s - aperte le candidature per le “Regionarie” in Emilia-Romagna e Calabria. Luigi Di Maio a Bologna per incontrare eletti e attivisti : Il via libera degli iscritti alla partecipazione al voto e ora il primo passo per la composizione delle liste. Sono aperte le candidature per le ‘Regionarie’ del Movimento Cinque Stelle in vista del voto in Emilia-Romagna e in Calabria. Fino al 4 dicembre tutti gli iscritti “certificati” alla piattaforma Rousseau potranno avanzare la propria candidatura per essere nelle liste pentastellate e aspirare a un posto da ...

Elezioni Emilia-Romagna - Maglie : 'Beppe Grillo consegna al M5S progetto Prodi sul Colle' : Il voto della piattaforma Rosseau ha dato al Movimento Cinque Stelle mandato di presentarsi alle prossime Elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria. Si tratterà di un passaggio complicato per i grillini che, dopo la grande affermazione delle politiche del 2018, continuano a manifestare difficoltà, soprattutto quando le urne sono quelle degli enti locali. Dopo il fallimento dell'intesa con il Pd in Umbria, i pentastellati correranno da ...

Emilia Romagna Allerta Meteo 26 Nov 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La Protezione Civile regione Emilia Romagna ha emesso il seguente avviso di criticità per rischio Piene dei Fiumi, Frane e Piene dei Corsi Minori, Mareggiate, Valida dalle 00:00 del 26 novembre 2019 fino alle... L'articolo Emilia Romagna Allerta Meteo 26 Nov 2019 proviene da Rete Meteo Amatori.

Allerta Meteo Emilia-Romagna : allarme rosso per la piena del Po : “Nella giornata di martedì 26 novembre il consolidamento di un promontorio anticiclonico determinerà sul territorio regionale condizioni di stabilità atmosferica e l’assenza di fenomeni Meteorologici significativi. La criticità idraulica nella zona H è ROSSA per il transito della piena del fiume Po con livelli idrometrici superiori alla soglia 3. Per i restanti fiumi la criticità idraulica è GIALLA nei tratti terminali prossimi alla ...

In Emilia Romagna è allerta rossa per il maltempo : Il maltempo non dà tregua e oggi è allerta rossa in Emilia Romagna. Tra lunedì e la prima mattinata di martedì 26 novembre è previsto il colmo, nel tratto piacentino, del Po che già raggiunto la piena tra tra Pavia e Cremona. A Piacenza il Grande fiume dovrebbe raggiungere valori superiori alla soglia 3 di criticità elevata, da colore rosso. Il persistere di temporali e allagamenti porterà instabilità in gran ...

Ultimi sondaggi politico elettorali - eclatante in Emilia Romagna secondo Swg - centrodestra in vantaggio di 8 - 5 punti - Lega primo partito al 32% : Un sondaggio clamoroso che fa sorridere tutto il centrodestra è stato reso noto dall’istituto Swg. secondo l’Ultimissimo sondaggio in Emilia Romagna sarebbe in netto vantaggio la senatrice Lucia Borgonzoni, candidata del centrodestra, sul governatore delle ragione Stefano Bonaccini del Pd. Il vantaggio sarebbe di 8,5 punti. Un divario tra centrodestra e centrosinistra che sembrerebbe netto a poco più di due mese dalle elezioni. Un ...

Emilia-Romagna - Lega schiera big e M5s spiazza il Pd : Il Movimento 5 Stelle, ago della bilancia, nelle elezioni in Emilia Romagna. I voti 'grillini', sebbene in calo di consensi, sono preziosi e potranno pesare in modo determinante sul testa a testa tra Stefano Bonaccini, governatore uscente Pd, schierato con il centrosinistra per un mandato bis, e Lucia Borgonzoni, senatrice della Lega fedelissima di Matteo Salvini, sostenuta da tutto il centrodestra. Sul fronte 5 Stelle dopo il 'contestato' voto ...