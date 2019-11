Così Enel vuole diventare il gigante web dell' energia

Enel - 11 richieste di rinvio a giudizio per ceneri della centrale di Brindisi vendute per fare il cemento : “Così risparmiano sulle scorie” : Quelle ceneri andavano divise e solo in parte avrebbero potuto essere vendute per fare il cemento. Invece venivano miscelate anche alle “scorie” e cedute alla Cementir per produrre il calcestruzzo. In questo modo, la società otteneva un ingiusto profitto e risparmiava sullo smaltimento. Con questa accusa la Dda di Lecce ha chiesto il rinvio a giudizio 11 manager di Enel, 7 manager della Cementir (ora Cemitaly) di Taranto e le due ...