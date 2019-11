Calciomercato | Chiesa verso l’addio alla Fiorentina | ci sono Inter e Juve

Calciomercato Juventus - Chiesa e Traoré nel mirino della dirigenza bianconera (RUMORS) : Sale la tensione tra Federico Chiesa e la Fiorentina. Nella sconfitta della Viola contro l'Hellas Verona la cosa che ha fatto maggiormente scalpore è stata proprio l'esclusione di Chiesa dall'undici di partenza, nonostante il giocatore sia uno dei migliori in rosa. Nella conferenza stampa post-partita, l'allenatore Vincenzo Montella ha provato a smussare il caso, attribuendo l'esclusione dall'undici di partenza alle condizioni "fisiche e ...

Calciomercato - Juventus e Psg danno la caccia a Zaniolo e Chiesa (RUMORS) : Il Calciomercato della Juventus si lega a doppio filo con quello del Paris Saint Germain. Il direttore sportivo dei parigini Leonardo ha da sempre un occhio di riguardo per la serie A e starebbe tentando di portare in Francia una folta colonia di giocatori italiani o provenienti dal nostro campionato. Tutti sono in orbita Juve oppure sono già giocatori bianconeri con il futuro però incerto. Sull'asse Torino-Parigi, quindi, tra gennaio e giugno ...

Calciomercato Inter - tre nuovi colpi in arrivo a gennaio - Marotta cerca di chiudere per Matic - Vidal e Federico Chiesa : Sarà un Calciomercato scoppiettante quello dell’Inter a gennaio. Antonio Conte ha fatto richieste specifiche in particolare vuole assolutamente rinforzare il centrocampo e l’attacco. Sul taccuino di Marotta ci sono due centrocampisti dal livello assoluto, tutte e due in forza al Manchester United. Marotta e Ausilio stanno già trattando con gli agenti di uno dei due. Si tratta del forte centrocampista Matic. Il 31enne giocatore ...

Calciomercato - Barone parla del futuro di Chiesa : il Bologna trova il ‘sostituto’ di Ibra - pazza idea del Genoa dal Torino : Manca poco alla nuova giornata del campionato di Serie A, sono in arrivo importanti indicazioni per il proseguo della stagione, nel frattempo novità importanti sul fronte Calciomercato, diverse trattative nelle ultime ore anche molto interessanti, ecco tutte le notizie nel dettaglio. POCHETTINO – Dopo l’esonero dal Tottenham il tecnico Pochettino è già alla ricerca di una nuova sistemazione, secondo il “The Sun”, ha ...

Calciomercato - Juventus più italiana? Possibile 'sfida' all'Inter per Chiesa e Tonali : Una delle caratteristiche principali della Juventus negli anni è da sempre lo zoccolo duro italiano, tant'è che diverse rappresentative sono sempre state contraddistinte da una notevole presenza di giocatori bianconeri. La più evidente la nazionale campione del mondo 2006, con una folta schiera di juventini presente nella finale Francia-Italia in entrambe le nazionali. E l'idea della dirigenza bianconera, come scrive Tuttosport, sarebbe proprio ...

Calciomercato Inter : interesse per diversi nomi - fra questi Chiesa e Tonali : Juventus ed Inter, oltre a sfidarsi sul campo (rispettivamente prima e seconda nella classifica di Serie A), potrebbero farlo anche sul Calciomercato: entrambi le società infatti hanno Interessi comuni su alcuni giocatori, e ci aspettiamo un mercato estivo ricco di trattative e di investimenti da parte delle due società. Sia Marotta che Agnelli hanno confermato la volontà di far crescere ulteriormente le loro rispettive società e questo passa ...

Calciomercato Inter - un trio delle meraviglie per Conte - Marotta tratta per gennaio - Mertens - Tonali e Chiesa : Un Calciomercato scoppiettante quello che si appresta a fare il direttore generale dell’Inter Marotta. Antonio Conte ha più volte detto che vuole a tutti i costi che la sua rosa sia rinforzata. Il motivo è molto semplice, tra squalifiche e soprattutto infortuni sono sempre gli stessi giocatori che scendono in campo. La mancanza di una rosa ampia si avverte soprattutto in attacco dove servono alternative a Lukaku e Lautaro ...

Calciomercato Fiorentina - Pradé allo scoperto : “Futuro Chiesa e interesse per Ibrahimovic? Vi dico tutto” : Calciomercato Fiorentina – A margine della presentazione al Franchi del nuovo contratto di Lorenzo Venuti, 25enne toscano prodotto del vivaio viola, il ds della Daniele Pradé ha parlato del futuro di Chiesa e dell’interesse per Ibrahimovic. Queste le sue parole. “Chiesa? Spero che possa diventare un punto fermo anche della Fiorentina futura ma spero lo pensi anche lui. Non posso adesso sostenere che non sarà così, ma le ...