A26 | la Gdf negli uffici Spea per acquisire documenti sui viadotti

A26 - Cozzi : ‘Ponti in grave stato di degrado’. Gdf nella sede di Spea : acquisiti documenti. Conte : ‘Procedura su Aspi in dirittura d’arrivo’ : I ponti Fado e Pecetti, per i quali è stata disposta la chiusura della A26, tratto autostradale di competenza di Autostrade per l’Italia, sono in “un grave stato di degrado“. Parole del procuratore capo di Genova Francesco Cozzi. Proprio per far luce su questo, la Guardia di Finanza è andata nella sede della Spea del capoluogo ligure per acquisire i documenti e i report. Spea Engineering è la società del gruppo Atlantia finita ...