Visconti | “no” a chiusura reparti neurochirurgia e cardiochirurgia San Filippo Neri

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 25 novembre 2019) Roma – “La paventatadeididel Sansarebbe una sconfitta per l’intero sistema sanitario, oltre che una grave mancanza di responsabilità nei confronti dei cittadini che da ogni parte d’Italia trovano in questo Ospedale un punto d’eccellenza e di alta specializzazione” – così in una nota l’esponente Fratelli d’Italia Marco-. “Nel sostenere con forza, come già nel 2012, le ragioni del No alladei duedi questa preziosa struttura pubblica di Roma nord, voglio testimoniare la mia personale solidarietà a medici, lavoratori, agli ammalati e ai cittadini che immagino sgomenti davanti ad un incubo che a distanza di anni si ripropone”. “Voglio anche rivolgere -prosegue- un appello urgente al Presidente della Regione Lazio, ...

stefi_idlab : #Repost @superarteapplicata · · · Anche il workshop di serigrafia della serie ”Io dico NO” promossi dal… - f_visconti : RT @SYuliaSalazar: #Conte: 'Salvini nelle riunioni c'era, sa benissimo cosa accadeva'. #Salvini : 'È vero, c'ero ma per dire NO NO NO!' #Di… - visconti_franca : RT @AdryWebber: Il conto l'ho chiuso, non scherzo, sono pochi e quindi non li posso investire, me li tengo a casa Bisogna mettere il basto… -