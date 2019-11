Uoman | addio taglie

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 25 novembre 2019)Dimenticatee numeri. Chi entra in una boutique, i capi li sceglie in base all’istinto, lo stile e a quello che quel determinato abito o accessorio riesce a raccontare. Al grido di «No size but fits right», il brand di abbigliamento fondato dalla famiglia Gangarossa si allontana da stereotipi definiti da misure standard e lascia che a guidare l’acquisto sia il nome, dove ogni lettera corrisponde a un nome di donna e a un fit differente: Ulla, Olga, Margò, Altea, Nora. Cinque stili diversi, che parlano a donne differenti per silhouette e carattere e che danno vita a una shopping experience unica, celebrazione di un’idea di inclusività femminile. A completamento del progetto, per ogni acquisto effettuato, una quota viene devoluta alla FONDAZIONE, istituita per creare una serie di appuntamenti con professionisti ai quali le clienti del ...