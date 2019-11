Terremoto al confine tra Israele e Giordania | scossa con epicentro sulle rive del mar

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 25 novembre 2019) Unadidi magnitudo 3.7 ha colpito stamattina il Mar Morto, altra, ad appena 12km di profondità. Las’è verificata alle 12:39 italiane, le 13:39 locali. L’area medio-orientale ha una sismicità complessa: i terremoti non sono frequenti, ma nella storia si sono verificate scosse distruttive e catastrofiche, su tutti il grandedel 20 maggio 1202 di magnitudo stimata 7.6, che ha provocato un milione e duecentomila vittime tra Siria, Libano, Egitto, Turchia, Iraq, Grecia e persino Sicilia per il violento maremoto. Per ladi oggi, al momento, non sono segnalati danni. L'articoloaltracondel mar Morto MAPPE e DATI Meteo Web.

