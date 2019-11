Salvini a Rimini duro contro il governo “manca solo la tassa sul selfie dopo si fa dura”

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 25 novembre 2019) Matteoha passato tutta la domenica in Emilia Romagna e non è mancato al suo arrivo al’ormai “consueto” flash mob delle sardine. Il leader della Lega si è recato in via Bonsi all’inaugurazione della nuova sede della Lega. Ad aspettarlo c’erano mille sostenitori della Lega tra i quali anche Serena Grandi.a quattrocento metri da via Bonsi c’è stato il raduno delle sardine che erano più di quattromila e hanno riempito la piazza con pesci di cartone disegnati e cori. Matteoè arrivato ain mattinata. SI è recato al congresso nazionale di Fedranziani, poi è stato a pranzo al Club nautico dove ha ascoltato i problemi dei pesatori riminesi e alle 16 si è recato all’inaugurazione della sede della Lega a. In pochi minuti nelle vicinanze della nuova sede della Lega asi sono adunate molte persone. Matteoha improvvisato ...

