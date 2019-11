Rita Ora | festeggia il compleanno insieme all' album «Phoenix»

Una riforma elettorale maggioRitaria giova solo a Salvini : Una volta tanto Di Maio non ha tutti i torti quando si pronuncia contro l’accordo tra Pd e Lega su una legge elettorale di stampo maggioritario. Ora, un conto è se la possibile intesa tra Zingaretti e Salvini viene agitata dal Pd come minaccia nei confronti di Renzi e di Di Maio per bloccarne l’effervescenza e allora si tratta di un’esercitazione tattica funzionale a riportare le pecorelle smarrite o irrequiete ...

Ius culturae - Boschi lo affossa : “Ora le priorità sono altre” : Maria Elena Boschi, ospite di Omnibus su La7, apre al tema dello Ius culturae, ma specifica che non si tratta di un priorità per il governo. "C'è la necessità di fare un confronto in maggioranza: se M5s dà un'apertura noi siamo d'accordo", ha detto la deputata di Italia Viva che ha poi ricordato come la riforma della cittadinanza sia stata una proposta dell'ex governo Renzi.Continua a leggere

Uomini e Donne - Veronica e l’attesa verità : “Non ero innamorata” : Uomini e Donne, Veroncia Burchielli finalmente svela la sua verità sul ‘no’ dato ad Alessandro Zarino Veronica Burchielli, diventa da poco tronista a Uomini e Donne, si lascia andare in una nuova intervista. L’ex corteggiatrice di Alessandro Zarino rivela sul settimanale del noto programma come sta attualmente. Scendendo nel dettaglio, ammette di aver vissuto dei […] L'articolo Uomini e Donne, Veronica e l’attesa ...

Sci alpino - slalom femminile Levi 2019 : Shiffrin favoRita d’obbligo - alle sue spalle attese Vlhova e Holdener. Le giovani azzurre in pista per cominciare a migliorarsi nella specialità : Domani inizia la stagione di slalom di Coppa del Mondo con la disputa di quello femminile di Levi. Sarà la quindicesima volta che le donne gareggeranno sulla pista Levi Black della località finlandese della Lapponia, il debutto avvenne il 28 febbraio 2004 e a vincere fu la beniamina di casa Tanja Poutiainen. Dopo un altro slalom disputato il giorno dopo e altri due tenutesi nel mese di marzo del 2006, dal novembre successivo diventò tappa fissa ...

L'esame di maturità cambia ancora. Tutte le novità : L'esame di maturità cambia di nuovo. È stato eliminato il sorteggio delle tre buste per la prova orale e torna tra le tracce della prima prova scritta il tema di storia. Le novità sono state annunciate dal ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, e nei prossimi giorni sarà inviata a tutti gli studenti e ai docenti la circolare che recepisce le nuove disposizioni. Ma ecco, nel dettaglio, cosa cambierà per gli ...

