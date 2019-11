Maltempo, Ticino esondato a Pavia

E' sempre più critica la situazione dei fiumi nel Pavese per il,anche se da questa mattina non piove più. Nella notte ilnel Borgo Basso, a: l'acqua è salita per alcuni centimetri in via Milazzo,la strada che si affaccia sul fiume.I residenti sono stati aiutati a uscire di casa dalla Protezione civile. Il Po continua a salire al Ponte della Becca, superando la soglia di allarme rosso. E'in parte delle aree golenali.Preoccupati gli abitanti delle aree dei comuni più vicini al fiume.(Di lunedì 25 novembre 2019)