ILVA Cdp e Green New Deal | l' operazione che può accontentare tutti

**Ex ILVA : Conte studia piano B e sonda Cdp - sempre più stretto spiraglio Mittal** : Roma, 18 nov. (Adnkronos) – Oltre 40 minuti di colloquio per Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri con i vertici di Cassa depositi e prestiti a margine delle celebrazioni per i 170 anni della Cdp. Al centro del lungo confronto il tema più scottante dell’agenda politica ed economica del Paese: l’ex Ilva, ora che AncelorMittal sembra deciso a voltare le spalle a Taranto e alla produzione ...

ILVA - il piano per il salvataggio : dalla Cdp agli esuberi Conte rilancia su Arcelor : ROMA «A Milano e Taranto è partito il cinema, il cerchio intorno a Mittal si sta stringendo. Se gli indiani pensavano che avessimo l'anello al naso hanno sbagliato Paese». La...

Ex ILVA : Delrio - ‘potenziale ingresso Cdp è buona idea’ : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “Dare garanzie di un potenziale ingresso di Cdp è una buona idea. Ma ora quello che conta è che il governo lavori compatto”. Lo dice Graziano Delrio a Sky Tg24. L'articolo Ex Ilva: Delrio, ‘potenziale ingresso Cdp è buona idea’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

ILVA - fermo il tavolo con Arcelor - Conte cerca un'altra cordata. Salta l'incontro - Gualtieri apre a Cdp : «Il signor Mittal non ha mandato segnali, non sono previsti vertici nelle prossime ore. Speriamo mercoledì...». Giuseppe Conte, un po? come un amante non corrisposto, attende...

Roberto Gualtieri : «Nazionalizzare l’ILVA è pericoloso». Ma torna la carta Cdp : Il ministro dell’Economia apre a un intervento della Cassa depositi e prestiti che due anni fa fu sconfitta in cordata da ArcelorMittal. La carta magica per superare le divisioni nel governo (e nel sindacato)?

Ex ILVA - ipotesi intervento Cdp o scissione tra Mittal e commissari : Gabriele Laganà Secondo indiscrezioni di stampa è stata riaperta la dataroom dell’ex Ilva. ipotesi intervento della Cdp o una divisione del gruppo siderurgico Forse ci potrebbero essere novità, anche importanti, sul futuro dell’ex Ilva di Taranto, il più grande centro di produzione dell’acciaio in Europa. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, è stata riaperta la dataroom, dove sono depositati i dati più sensibili ...

**Ex ILVA : Landini - ‘ripristinare scudo e riflettere su ruolo Cdp’** : Roma, 7 nov (Adnkronos) – Ripristinare lo scudo penale e riflettere su un eventuale ingresso di Cdp nella attuale società. Sono questi i punti che il leader Cgil Maurizio Landini ha sottolineato al governo nel corso dell’incontro a palazzo Chigi per fare il punto sulla vertenza ArcelorMittal e la sua decisione di lasciare gli impianti dell’ex gruppo Ilva. “Serve dare un segnale e ripristinare lo scudo penale, ...

Da Alitalia all’ex ILVA : ecco perché Cdp non può intervenire : L’uscita del leader di Italia Viva,?Matteo Renzi, riapre il tema della discesa in campo di Cassa nel dossier dell’acciaieria di Taranto. Ma i vincoli statutari limitano il margine d’azione della spa di?Via Goito

Ex ILVA - rispunta vecchia cordata Jindal-Cdp-Arvedi battuta da Arcelor ai tempi di Gentiloni : Con Arcelor Mittal che minaccia di abbandonare l’Ilva entro 30 giorni con il pretesto dello scudo penale, sui giornali rispuntano nomi che nel passato recente si erano affacciati a Taranto: Sajjan Jindal, già proprietario delle ex acciaierie Lucchini di Piombino, il gruppo Arvedi di Cremona e Cassa depositi e prestiti. Ovvero la cordata che, ai tempi del governo Gentiloni, aveva perso la gara contro il colosso franco-indiano. La Repubblica ...

ILVA - ci pensa Matteo Renzi : il leader di Italia Viva ripropone la cordata Arvedi - Jindal - Delfin e CDP : Matteo Renzi è il vero manovratore di questo governo. Anche il caso ex Ilva potrebbe comprendere il suo zampino. Dopo l'addio di ArcelorMittal allo stabilimento di Taranto, sul tavolo di Giuseppe Conte e, più in generale dei giallo-rossi, compare una patata assai bollente. Se il colosso industriale

Cdp e Jindal pronte a entrare Ex ILVA - Renzi cala il jolly. Rumors : Matteo Renzi ha una nuova cordata, alternativa a Mittal che ha sbattuto la porta in faccia al governo sull'Ilva. Sarebbe composta dagli indiani di Jindal e da Cassa Depositi e Prestiti. Era il settembre 2016 quando si parlò per molto tempo di fantomatici arabi pronti a entrare nel Monte dei Paschi di Siena. Segui su affaritaliani.it