CorSport | Liverpool-Napoli | Fabian non ce la fa Insigne presente

(Di lunedì 25 novembre 2019) Mercoledì ilsarà ad Anfield per la partita di Champions contro il. Vincendo, ilpasserebbe agli ottavi. Il passaggio avverrebbe comunque se il Salisburgo non dovesse battere il Genk. La vittoria, però, serve alsoprattutto per riprendersi dalla crisi in cui è piombata la squadra. Il Corriere dello Sport fa il punto sugli uomini disponibili e sulla possibile formazione che Ancelotti schiererà in campo. Resta viva l’idea del 4-3-3, “sponsorizzata anche dai giocatori”.Ruiz non sarà disponibile. L’affaticamento muscolare continua, dovuto ai troppi impegni tra Nazionale e. Il club preferisce non rischiare di metterlo in campo. “Domanipartirà insieme con la squadra e proverà, ma allo stato la cosa più probabile è che salterà anche l’impegno di mercoledì”. Nessun problema, sembra, per. La botta rimediata contro il Milan è stata ...

