A Modica i netturbini sono senza stipendio da luglio

(Di lunedì 25 novembre 2019) I dipendenti della ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti solidi urbani a, nel Ragusano, hanno proclamato lo stato di agitazione. L'autunno è calato anche in Sicilia, fra un mese è Natale, ma per gli operatori ecologici dell'Igm rifiuti industriali - impresa che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti a- il tempo degli stipendi è fermo al caldo mese di. Il Comune, in perenne crisi di liquidità, non paga con regolarità il corrispettivo per i servizi di pulizia nelle strade cittadine, mentre la ditta non può anticipare le somme per i salari. Risultato? Ottanta persone più i lavoratori stagionali, spesso a capo di famiglie monoreddito, vantano quattro mesi di stipendi arretrati, il rimborso Irpef e i 2/3 della quattordicesima di giugno. "Nonstate rispettate le intese siglate per due volte sotto l'egida della Prefettura di ...

