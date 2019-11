Van Basten e la frase nazista | scandalo in Olanda | poi arrivano le scuse

Fuorionda nazista di Van Basten : dice 'Sieg Heil' in diretta tv poi si scusa :

Mediaset si ispira a Van Basten per il piano di riassetto : Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset SpA, ha da tempo dato il via ai propri piani per portare l’azienda a un livello sempre maggiore. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il secondo figlio di Silvio Berlusconi si sarebbe fatto ispirare da una leggenda del Milan: l’olandese Marco van Basten. Berlusconi avrebbe infatti adottato “Project van […] L'articolo Mediaset si ispira a Van Basten per il piano di riassetto è ...

Sacchi : “Lozano esploderà - anche Van Basten e Platini hanno fatto fatica al primo anno” : “Hirving Lozano finirà per trionfare in Serie A”. Parola di Arrigo Sacchi. L’ex tecnico del Milan e della Nazionale ha parlato dell’attaccante del Napoli a margine dell’investitura al Salòn de la Fama in Messico. E si è lasciato andare ad un paragone un po’ spericolato: “Ora Lozano ha dei problemi perché il calcio in Italia è molto complicato per gli attaccanti, ma l’ho visto in Coppa del Mondo e ...

Baresi : 'Sappiamo quanto CR7 sia bravo - bisogna limitarlo come facevamo con Van Basten' : Una delle icone degli anni '80 e '90 del Milan è stato sicuramente Franco Baresi, che ha vinto tantissimi trofei con Sacchi e Capello in panchina. Proprio in occasione della presentazione del libro 'Sempre Milan' a Piazza Duomo a Milano, l'ex difensore centrale ha avuto modo di parlare delle sue esperienze da giocatore facendo anche una considerazione sul match tanto atteso domenica sera fra Juventus e Milan....Continua a leggere

L’uomo del giorno - Marco Van Basten compie 55 anni : storica esultanza in faccia a Pasquale Bruno : Se parli di van Basten stai parlando del firmamento calcistico. Una delle stelle più brillanti che il mondo abbia mai visto. Una carriera incredibile, frenata troppo presto dai problemi alle articolazioni. La fragilità di un campione assoluto. Marcel (sì perché questo era il vero nome di van Basten) nasce a Utrecht, in Olanda, il 31 ottobre 1964. Van Basten è considerato fra i giocatori più forti della storia del calcio, ha segnato 303 gol ...