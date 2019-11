Parma | tenta di sparare alla ex e al suo nuovo compagno | arrestato

Parma - 57enne tenta di uccidere la ex e il nuovo compagno - ma l'arma si inceppa : Quando ha deciso di presentarsi nell'appartamento della sua ex compagna, armato di una pistola carica, forse aveva già un'idea precisa di come sarebbe finita. E se l'arma non si fosse inceppata, probabilmente la vicenda avrebbe avuto un epilogo tragico. È accaduto nella notte di ieri, in via Olivieri, nel quartiere Pablo, a Parma, dove un uomo ha cercato di colpire la ex fidanzata di 43 anni e al nuovo compagno 80enne. In base a quanto riportato ...