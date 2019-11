Panchina rossa a Montecitorio

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 24 novembre 2019) “Poche ore fa, vicino Palermo, una giovane è stata uccisa da un uomo da cui aspettava un figlio. Un altro tragico episodio di femminicidio che si aggiunge purtroppo a quelli, 95, che si sono registrati da inizio anno.Una violenza inaccettabile, inconcepibile, quella contro le donne, che si consuma spesso all’interno delle famiglie, e a cui bisogna reagire con una risposta forte da parte di tutta la società. Perchè alla base delle discriminazioni, delle molestie e della violenza sulle donne, ci sono radicati stereotipi di genere che devono essere combattuti e superati”. Così il presidente della Camera, Roberto Fico, su Facebook.“Domani alla Camera - dando seguito a una proposta della vicepresidente Maria Edera Spadoni, sottoscritta da tutti i vicepresidenti e votata dall’aula - installeremo unaall’interno del ...

