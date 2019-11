Lozano è sempre meno oggetto misterioso

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 24 novembre 2019) Arriba arriba. El Chucky. Non ancora col passo di Speedy Gonzales, ma Hirvingundi questo Napoli. A conferma – l’ennesima – che se il club avesse ascoltato di più Ancelotti in sede di mercato, sarebbe stato meglio. “Chi nun tene coraggio, nun se cocca ch’ ‘e femmene belle” recita un vecchio adagio. Ieri,ha segnato il suo secondo gol consecutivo. Personale e del Napoli. Dopo quello, decisivo, a Napoli contro il Salisburgo. Anche in questa occasione c’è stata una compartecipazione non sappiamo quanto volontaria di Lorenzo Insegne. Allora fu un innocuo passaggio che il messicano convertì in oro con uno splendido rasoterra; ieri, un colpo del capitano finito sulla traversa ed è stato bravo, di testa, a prendere in contropiede Donnarumma. I gol sono diventati tre. Non una cifra da impazzire, ma tre ...

