Liguria | crolla una corsia di un viadotto su autostrada A6 nel savonese in direzione

Il maltempo flagella il Nord-Ovest. Crolla un pezzo di viadotto della A6 in Liguria : Non dà tregua l'ondata di maltempo che sta flagellando Liguria e Piemonte. La domenica è particolarmente difficile nel Savonese e nell'Alessandrino, dove una donna di 52 anni è dispersa dopo essere caduta nel fiume Bormida in piena mentre stava camminando lungo l'argine a Sezzadio. Anche nel Cuneese molte zone sono alluvionate, con persone in pericolo. Un pezzo di un viadotto della A6/A10 tra Savona e Altare in direzione Torino ha ceduto e ...

È crollato un pezzo di viadotto della A6 in Liguria : (Notizia in aggiornamento) Tratto Chiuso tra Bivio A6/A10 Savona e Altare in direzione Torino per il cedimento di una porzione di viadotto. Non si hanno altre notizie al momento. Il governatore Giovanni Toti si sta recando in Prefettura a Savona. Il viadotto è gestito dal gruppo Gavio.

Maltempo in Liguria : crolla strada ad Urbe : E' stata una notte di forte Maltempo sulla Liguria, colpita come previsto da piogge a carattere di nubifragio che hanno interessato soprattutto la zona compresa fra Savona e Genova con allagamenti e...

Maltempo Liguria : crolla un muraglione di 10 metri a Genova : Un muraglione di circa 10 metri è crollato questo pomeriggio in via passo al Serretto, vicino allo stadio Carlini nel quartiere di San Martino. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco. Sono arrivate anche le unità cinofile da Imperia, a scopo precauzionale, per la ricerca di eventuali dispersi visto che lo smottamento è arrivato fino quasi all’ingresso di un portone. Questa mattina, invece, è tracimato due volte il rio Pellegrini al ...

Maltempo Liguria : allagamenti - voragini e alberi crollati da Ponente a Levante : Il Maltempo ha investito nelle scorse ore la Liguria con allagamenti, voragini e crolli di alberi nel Ponente, dove permane l’allerta gialla diramata dall’Arpal. A Sanremo due giovani sono rimasti bloccati in auto in un sottopasso allagato, ed una persona è stata evacuata a causa delle numerose infiltrazioni dovute alla pioggia. Nell’entroterrra di Sanremo si è aperta una voragine sulla strada dei Due Valloni mentre diversi ...

Maltempo ad Alessandria - morto un tassista. Due dispersi. Liguria - crolla una chiesa. A Milano la situazione migliora : Una vittima e due dispersi, strade interrotte, frane e allagamenti e almeno 130 sfollati: è il bilancio dell’ondata di Maltempo che ha flagellato il Piemonte anche nella notte, causando ingenti danni

Maltempo - alluvione in provincia di Alessandria : un morto e due dispersi. Crolla una chiesa in Liguria : Disastro Maltempo in provincia di Alessandria dove tre persone risultano disperse. Si tratterebbe di due anziani e di un tassista. Almeno 130 sono gli sfollati, diverse le strade interrotte, frane e allagamenti (foto da Twitter). Diverse strade ex statali e provinciali sono state chiuse, in particol

Maltempo - notte di paura nell’Alessandrino : 3 dispersi Crolla una chiesa in Liguria : Strade interrotte, frane e allagamenti, tre dispersi e almeno 130 sfollati: è il bilancio dell’ondata di Maltempo che ha flagellato il Piemonte anche nella notte, causando ingenti danni

Liguria - allerta arancione per la domenica. Crolla la passerella sul Secca a Serra Riccò : I vigili del Fuoco sono intervenuti durante la notte e all'alba in diverse località della provincia di Genova, finita da ieri pomeriggio sotto la morsa del maltempo

