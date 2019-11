Lecce-Cagliari | terreno impraticabile per la troppa pioggia | rinviato il match del ‘Via

Causa maltempo salta il match tra Lecce e Cagliari : rinvio a domani alle 18? : Lecce-Cagliari non si è giocata. Il terreno di gioco dello stadio Via del Mare non ha retto l’acqua scesa in

Maltempo - rinviata Lecce-Cagliari : 21.14 Il posticipo della tredicesima giornata di campionato fra Lecce e Cagliari è stata rinviata a causa della pioggia intensa caduta nel Salento nelle ore precedenti la partita. L'arbitro Mariani ha effettuato la terza e ultima ricognizione sul terreno del 'Via del Mare' alle 21.05 (la partita doveva cominciare alle 20.45) e ha constatato,sotto la pioggia ancora battente, l'impraticabilità del campo. Da fissare ora la data del ...

UFFICIALE : Lecce-Cagliari non si gioca! [FOTO] : Possibile recupero nella giornata di domani, alle ore 18, ma c’è il rischio che la situazione possa essere simile a quella di questa sera. 21.07 – UFFICIALE: Lecce-Cagliari non si gioca. L’arbitro comunica la decisione ai due capitani. 21.06 – Il pallone continua a non rimbalzare e la pioggia si fa più intensa. 21.03 – Terzo sopralluogo dell’arbitro Mariani con i due capitani. 20.54 – La palla ...

Aggiornamenti LIVE dal Via del Mare - ritardato l’inizio di Lecce-Cagliari [FOTO] : 21.03 – Terzo sopralluogo dell’arbitro Mariani con i due capitani. 20.54 – La palla rimbalza a fatica, specie sulle fasce. Ma si dovrebbe cominciare a giocare, decidendo magari a gara in corso il da farsi. In questo momento ci si sta occupando di togliere l’acqua dalle aree di rigore. 20.50 – ritardato l’orario di inizio della gara, in corso il secondo sopralluogo dell’arbitro Mariani. 20.35 ...

Aggiornamenti LIVE dal Via del Mare - Lecce-Cagliari non inizia : gara a rischio [FOTO] : 20.50 – Ritardato l’orario di inizio della gara, in corso il secondo sopralluogo dell’arbitro Mariani. 20.35 – Manca poco all’inizio di Lecce-Cagliari ma la gara potrebbe non disputarsi. Piove sul Via del Mare, in maniera incessante e copiosa. Lo fa da un po’ e dovrebbe continuare a farlo per tutta la serata. 19.45 – Un’oretta fa, peraltro, un calo di tensione ha provocato un black-out ...

Piove a dirotto sul Via del Mare - Lecce-Cagliari a forte rischio rinvio [FOTO] : Manca poco all’inizio di Lecce-Cagliari ma la gara potrebbe non disputarsi. Piove sul Via del Mare, in maniera incessante e copiosa. Lo fa da un po’ e dovrebbe continuare a farlo per tutta la serata. Un’oretta fa, peraltro, un calo di tensione ha provocato un black-out all’interno dell’impianto salentino. Sarà il direttore di gara Maurizio Mariani a prendere la decisione definitiva, dopo il consueto consulto ...

Lecce-Cagliari - le formazioni ufficiali : undici tipo per i sardi - c’è Shakhov nei giallorossi : Ultimo match della domenica valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, la stagione entra sempre più nel vivo, in serata in campo Lecce e Cagliari. Momento strepitoso per la squadra di Maran che punta ad ottenere un nuovo risultato positivo, l’intenzione del club sardo è quella di lottare fino alla fine per una qualificazione in Europa. Momento magico per il Cagliari che gioca un calcio spettacolare e molto concreto ...

Lecce-Cagliari - le probabili formazioni : recupera Lapadula : Si torna in campo per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, il massimo torneo italiano si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali. Domenica grande spettacolo con tante sfide interessanti, si gioca anche la partita tra Lecce e Cagliari. La squadra di Liverani gioca un buon calcio ma fino al momento ha raccolto troppo poco in termini di punti, entusiasmante la stagione per gli uomini di Maran che puntano la zona Europa. Il ...

