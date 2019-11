Il Po fa paura

A Nord il maltempo fa paura. È allarme rosso in tre regioni : Nadia Muratore Rischio inondazioni. Situazione critica in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Il Po a rischio esondazione Pioggia dirompente, vento e bufera di neve sopra i 1500 metri con un pericolo valanghe ai massimi livelli. È questa la situazione meteorologica che si è abbattuta su tutto il territorio di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, dove l'Arpa ha diramato un livello di pericolosità «rossa», ossia allerta massima. Nelle ...

Antonio Di Pietro a Libero : "Magistrati e governo - ecco perché oggi ho paura" : Più che la giustizia, il tempo cambia la prospettiva degli uomini che la guardano. Prendete Antonio Di Pietro, da magistrato, nei tribunali, ha inventato un genere, da avvocato, oggi ne è quasi vittima. Caro Di Pietro, l' altro giorno a Omnibus su La7, a proposito della vicenda ex Ilva, si è lanciat

La prima alla Fenice col fiato sospeso - a Venezia torna la paura acqua alta : La preoccupazione per l'apertura stagionale del teatro non è finita: oggi atteso un picco di 140 centimetri

Maltempo - notte di paura al Nord/Ovest : 161 evacuati in Piemonte - 500mm di pioggia e 450 persone isolate a Genova - Savona sott’acqua - Alpi sommerse di neve [LIVE] : Situazione critica a Savona, dove da ieri sera sono caduti 283mm di pioggia. La pioggia alluvionale che cade senza sosta da oltre 24 ore ha allagato una parte della citta’ con l’acqua che ha superato la soglia dei marciapiedi. Molte vie sembrano corsi d’acqua. Il torrente Letimbro si e’ ingrossato e la protezione civile comunale ha deciso di chiudere tutti i ponti sul torrente. “Non uscite da casa“, e’ ...

Meteo - è una domenica da allerta rossa : il maltempo fa paura : Ancora forte maltempo. allerta rossa in Calabria e su alcuni settori di Piemonte e Liguria. allerta arancione su settori di...

Maltempo - allerta rossa in Liguria. paura per la mareggiata : La Superba ancora una volta sott’acqua. Nella Valpolcevera, a causa della fuoriuscita dagli argini dei rii Fegino e Ruscarolo, ci sono stati numerosi allagamenti.

Liguria - frane ed esondazioni creano disagi e danni. paura per la mareggiata : La Superba ancora una volta sott’acqua. Nella Valpolcevera, a causa della fuoriuscita dagli argini dei rii Fegino e Ruscarolo, ci sono stati numerosi allagamenti.

"Si ha paura della diversità. Io mi sento libero". Con la famiglia Mengoni dietro le quinte dell'Atlantico Tour : “Da sempre si vince o si perde. Nella vita si vince o si perde in un attimo, ma ognuno di noi è la forza che siamo riusciti a creare insieme agli errori che abbiamo commesso”. dietro le quinte della tappa romana del suo Atlantico Tour - sold out in Italia e in molte date europee, Londra in primis – con un Palalottomatica dove ad un certo punto ballavano anche le pareti (ma tutto era perfettamente in ...

Botte alla nonna per i soldi : 80enne per paura dormiva sul balcone : A mettere la parola fine all'incubo vissuto da un'anziana nonna di 80 anni, sono stati i carabinieri di Catania. Per mesi la donna ha anche dormito sul balcone, per paura che il nipote di 25 anni potesse picchiarla ancora. Adesso però, il giovane è stato arrestato dai carabinieri e si trova nel carcere di piazza Lanza. La storia ha inizio lo scorso agosto nel quartiere catanese di Librino. Il ragazzo inizia a scontare gli arresti domiciliari ...

Ferrero e il suo "Potere" figlio di paura e forza - : Marco Gervasoni Nella prima metà del '900 il sociologo colse l'essenza della politica. E il resto del secolo gli diede ragione È uno dei grandi testi della filosofia politica della prima metà del Novecento che qualsiasi uomo di media cultura dovrebbe leggere. Per questo, visto che mancava da molto nelle librerie, hanno fatto benissimo le edizioni Gog a pubblicare una nuova edizione di Potere. I geni invisibili della città, di ...

Che numeri per Samsung nel Q3 2019 in Europa : crescita da paura e concorrenza a distanza : Un nuovo report targato Canalys ci dice che nel terzo trimestre del 2019 il mercato degli smartphone è stato dominato da Samsung. Ecco tutti i numeri L'articolo Che numeri per Samsung nel Q3 2019 in Europa: crescita da paura e concorrenza a distanza proviene da TuttoAndroid.

Allerta Meteo - ecco le MAPPE della paura : modelli drammatici per Sabato 23 Novembre – DETTAGLI : Allerta Meteo – L’ultimo aggiornamento del preciso modello Moloch dell’ISAC-CNR per domani, Sabato 23 Novembre, è davvero impressionante: le MAPPE, che pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo, fanno davvero impressione. Raramente, negli ultimi decenni, abbiamo visto qualcosa di simile sui modelli. Nelle prossime ore sull’Italia si verificheranno fenomeni Meteorologici degni di un forte uragano ...

Le specifiche tecniche del Redmi K30 sono da paura : ecco le prime foto reali : Arrivano nuove conferme sul display da 120 Hz e la connettività 5G dual-mode sulla nuova gamma di Redmi K30 L'articolo Le specifiche tecniche del Redmi K30 sono da paura: ecco le prime foto reali proviene da TuttoAndroid.

Xi avverte Trump : “La guerra commerciale non ci fa paura” : Il presidente cinese: «Vogliamo un’intesa ma in caso contrario non ci tireremo indietro». E Trump pensa a una nuova indagine sul made in Ue