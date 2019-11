Brutto incidente per Susan Sarandon | commozione cerebrale e naso rotto

Gerry Scotti e il dramma segreto del figlio Edoardo : «Ho avuto un Brutto presentimento - poi l’incidente» : Gerry Scotti, ospite di Verissimo, ha annunciato l’arrivo di un nuovo programma che condurrà, da lunedì prossimo, al posto di Caduta Libera. Si chiamerà Conto alla rovescia e il conduttore lo descrive così: «C’era la necessità di trovare un nuovo format, un salotto tra amici, molto più quiz, nelle prove anche io ho fatto il concorrente e sono lieto di comunicare che una volta sono arrivato al gioco finale vincendo 47mila euro! Che ...

Incidente Pioltello. “Se accade qualcosa di Brutto non ce la caviamo” : il messaggio nella chat Rfi due mesi prima del deragliamento : Un messaggio postato sulla chat aziendale e ora estratto dalla Polizia ferroviaria dai cellulari degli indagati. Secondo gli inquirenti che cercano di far luce sull’Incidente di Pioltello del 25 gennaio 2018, proverebbe la consapevolezza che i vertici di Rete Ferroviaria Italiana avevano dei rischi che correva la circolazione ferroviaria. E’ un messaggio spedito su Whatsapp. Porta la data del 26 novembre 2017. Quel giorno, scrive il ...

Formula 1 – Brutto incidente per Valtteri Bottas : perde la gomma sinistra - la monoposto si schianta contro il muro [VIDEO] : Brutto incidente nel finale delle qualifiche per Valtteri Bottas: il pilota Mercedes finisce contro il muro a tutta velocità nell’ultimo giro Momenti di paura nel finale delle qualifiche del Gp del Messico a causa di un Brutto incidente che ha visto Valtteri Bottas protagonista nel finale della sessione. Nell’ultimo giro utile, il pilota finlandese è finito contro il muro poco prima del traguardo. Lanciato a tutta velocità, ...

Paura per la figlia del famoso cantate : “Operata per 4 ore dopo un Brutto incidente” : Sempre più riflettori si accendono sulla bellissima Annachiara Sorrentino, la bellissima figlia del cantautore napoletano Sal Da Vinci, che in questi giorni ha fatto preoccupare tantissimo i fan che la seguono sui social. La 20enne, infatti, ha pubblicato delle stories su Instagram nelle quali rende noto che è stata operata. Alla fine tutto è andato bene: “Intervento durato 4 ore ma ecco qui più forte di prima”, con queste poche parole ...

Joaquin Phoenix - Brutto incidente stradale per l’attore di Joker : si è schiantato contro un camion dei pompieri : Joaquin Phoenix, l’attore interprete di Joker nell’ultimo omonimo film, è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale. Il 45enne si trovava a bordo della sua Tesla all’interno di un parcheggio negli Stati Uniti quando ha preso una curva a velocità troppo elevata, ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un camion dei pompieri che era parcheggiato, come riferisce il sito Tmz. La macchina di ...