Bambino di dieci anni capisce che ha solo un modo per mettersi in salvo dai genitori

Fonte : baritalianews

(Di domenica 24 novembre 2019) Undi soli 10viveva in una situazione impossibile per chiunque figuriamoci per un piccolo. Ilviveva in casa con iche facevano costantemente uso di sostanze stupefacenti. Il piccolo era circondato da droghe e siringhe e non riusciva più a tollerare la situazione e la vita insieme a dueche, invece di prendersi cura di lui, pensavanoa se stessi autodistruggendosi. Ilera sempree si doveva prendere cura di se stesso e deiche erano costantemente sotto l’effetto delle droghe. Un giorno, da, ha preso una decisione molto coraggiosa. Ha chiamato la polizia che, intervenuta e vista la situazione, ha arrestato i duee ha preso ile affidandolo agli assistenti sociali del York Country Children and Youth Services. Pe ilcerto non è stato facile agire in quelprendendo una decisione ...

KerouacPhil : Ero così già a dieci anni, solo mia madre lo aveva capito a lei riusciva facile seguire il filo che si dipanava dai… - AnnalisaDiSalv2 : Ho sognato dentro ad un hospedale la Madonna con san Giuseppe e Gesu Cristo bambino con il cuore di sua Madre e gli… - DavideStanzi : «Tu non sei nazista, ma sei solo un bambino di dieci anni che ha bisogno di sentirsi parte di un club». #JojoRabbit… -