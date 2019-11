LIVE Inghilterra-Italia 12-3 rugby femminile | Test Match 2019 in DIRETTA | prima meta

Fonte : oasport

(Di sabato 23 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21′ Momento di grande difficoltà per le azzurre che non tengono più l’ovale. 19′ Trasforma Emily Scarratt: 12-3. 18′ Arriva però lainglese: devastanti le penetrazioni con l’ovale in mano per le britanniche, forza fisica eccezionale. Al centro dei pali schiaccia Poppy Cleall. 16′ Azzurre che dopo un inizio sconvolgente hanno preso le misure. 13′ Il cuore azzurro:che sfonda nei 22, azzurre che conquistano la mischia. 11′ Perfetta Michela Sillari: accorciano e distanze le azzurre. 5-3. 10′ Un’eccellentesfonda nei 22 inglesi e va a prendersi un calcio: si andrà per i pali. 9′ Tante fasi offensive per l’: arriva il calcio in touche, le azzurre vanno a giocarsela a 5 metri dalla. 8′che riparte bene in avanti: c’è ...

zazoomblog : LIVE Inghilterra-Italia 0-0 rugby femminile Test Match 2019 in DIRETTA: confronto durissimo per le azzurre in vista… - zazoomnews : LIVE Italia-Inghilterra curling Europei 2019 in DIRETTA: crocevia fondamentale sulla via delle semifinali -… - enricospada2 : #curling #ECC2019 Tutti gli aggiornamenti, minuto per minuto, stone per stone, della sesta sfida degli azzurri del… -