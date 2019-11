Giustizia | Di Maio | ' su prescrizione spero si trovi accoro con il Pd'

Giustizia - Di Maio : “Con la legge Spazzacorrotti andranno in galera anche leghisti” : “Alla Lega li abbiamo costretti a votare la legge Spazza corrotti, una legge con cui andranno in galera anche alcuni leghisti se condannati”. Lo ha detto, ricordando il governo giallo-verde, il leader del M5S Luigi Di Maio chiudendo la campagna a Perugia. L'articolo Giustizia , Di Maio : “Con la legge Spazzacorrotti andranno in galera anche leghisti” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Giustizia : Di Maio - ‘se no maggioranza su riforma trarremo conseguenze’ : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Se non ci fosse in Parlamento una maggioranza sulla riforma della Giustizia ne trarremo le conseguenze”. Lo dice Luigi Di Maio a Di Martedì su La7. “Per noi è una priorità”. L'articolo Giustizia: Di Maio, ‘se no maggioranza su riforma trarremo conseguenze’ sembra essere il primo su CalcioWeb.