Ex Ilva,sindacati:dialogo ma no esuberi

"ArcelorMittal ha dimostrato di essere inaffidabile e di non mostrare interesse al futuro produttivo, ambientale e occupazionale di Taranto. Si rende necessario l'intervento pubblico". Lo dichiara la Fiom Cgil Taranto, dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il premier. Per la Uilm, "è stato solo aperto un percorso di trattativa, che però va riempito di contenuti e di concretezza" La Fim Cisl accoglie con favore "ogni miglioria ambientale e sulla sicurezza. Non accettiamo però alcun esubero, in rispetto all'accordo di settenre 2018".(Di sabato 23 novembre 2019)