Benevento-Crotone streaming | dove guardare la diretta della partita su DAZN

Serie B - Benevento-Crotone : dove seguire la gara in Tv : Il big match della 13esima giornata di Serie B è certamente quello in programma al Vigorito dove il Benevento ospita il Crotone: una vera sfida tra due formazioni che puntano alla promozione. I padroni di casa sono in testa alla classifica, ma hanno la necessità di puntare alla vittoria per preservare il primato

Torino-Inter - Benevento-Crotone e la finale di Libertatores su DAZN : programmazione weekend DAZN. Dopo la sosta di campionato la Serie A TIM e la Serie BKT tornano ad essere protagoniste nel weekend di DAZN. La tredicesima giornata di Serie A TIM su DAZN si apre sabato 23 novembre alle 20:45 con il delicato match Torino-Inter. La squadra di Conte, in trasferta allo Stadio Olimpico Grande

Calciomercato : Benevento e Crotone potrebbero contendersi Paletta a gennaio : Una classifica ottima alla luce delle ambizioni estive. Il Crotone di Giovanni Stroppa, nonostante due sconfitte rimediate negli ultimi due turni di Serie B, continua a guardare in alto, cullando il sogno della promozione diretta nel massimo campionato. Un obiettivo che, ad oggi, risulta difficile ma non impossibile da raggiungere. Quest'ambizione sembra più concreta per il Benevento, attualmente capolista in cadetteria con 21 punti e con 3

Serie B - verso la decima giornata : sfida a distanza tra Benevento e Crotone : Il campionato di Serie B non si ferma e, dopo un lungo weekend calcistico, riprende immediatamente con la decima giornata che si giocherà nel turno infrasettimanale. Sulle dieci partite totali, otto di queste si disputeranno martedì 29 ottobre, due soltanto invece mercoledì 30 ottobre a chiudere la giornata. I match della decima giornata in programma martedì Tutto pronto per la decima giornata di Serie B che vedrà 16 squadre scendere in campo

Serie B - super Golemic manda in estasi lo Scida : il Crotone aggancia il Benevento in vetta : Nella 9^ giornata del campionato di Serie B, il Crotone di Giovanni Stroppa ottiene un successo fondamentale, tre punti che portano i calabresi al primo posto, grazie sopratutto alla pesante sconfitta del Benevento sul campo del sempre insidioso Pescara. I pitagorici superano il Venezia con un combattuto 3-2 che viene sancito dalla seconda rete consecutiva del difensore Golemic, capace di ripetersi dopo la marcatura provvidenziale di settimana

Risultati Serie B - 9^ giornata – Tonfo Benevento - il Crotone fa tris e lo aggancia in vetta : la classifica [FOTO] : Risultati Serie B – Si torna in campo in Serie B. Si gioca la nona giornata. L'anticipo del venerdì è appannaggio dell'Ascoli, che batte di misura l'Entella. Sabato alle 15 Tonfo Benevento. Prima sconfitta stagionale per i ragazzi di Inzaghi, e che sconfitta: 4-0 a Pescara. Ne approfitta il Crotone, che batte per 3-2 il Venezia e aggancia la vetta. Pari Chievo a Cosenza ed Empoli a Trapani. 1-1 tra Salernitana e