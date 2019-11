Amici | scandalo-Skioffi | Zitta brutta cagna | esalta la violenza sulle donne

Fonte : liberoquotidiano

(Di sabato 23 novembre 2019) Clamoroso ad19, il talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Finale a sorpresa per il caso che ha appassionato i fan negli ultimi giorni:, infatti, viene ammesso nella scuola. Il rapper era finito nel mirino perché, dopo la prima puntata, era emerso il suo passato, fatto d

gadmeischia : «Lo scandalo del Liceo di Lacco Ameno - ci ha detto Maria Grazia Di Scala - mi ha toccato profondamente. Tra i mie… - marino29b : RT @CatoneSapiente: #Venezia, vergogna. In Tv la Meloni per coprire i suoi amici politici dello scandalo #Mose, scarica le varie colpe sull… - nonhosoldi : RT @CatoneSapiente: #Venezia, vergogna. In Tv la Meloni per coprire i suoi amici politici dello scandalo #Mose, scarica le varie colpe sull… -