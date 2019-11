X Factor | top e flop della quinta puntata con gli inediti

X Factor - Davide Rossi incanta coi Queen : ecco l’esibizione da applausi di “Don’t stop me now” : Nella serata che ha visto l’eliminazione dei Seawards da X Factor – in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno – Davide Rossi ha affrontato la difficile Don’t stop me now dei Queen. E la sua esibizione ha strappato gli applausi convinti di giudici e pubblico. Immagini concesse da Sky L'articolo X Factor, Davide Rossi incanta coi Queen: ecco l’esibizione da applausi di “Don’t stop me now” proviene ...