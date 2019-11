Torino-Inter | le probabili formazioni | ballottaggio Berenguer-Verdi | torna D’Ambrosio

Probabili formazioni Torino Inter/ Diretta tv - Barella leader della mediana di Conte : Probabili formazioni Torino Inter: la Diretta tv e orario. Ecco le mosse degli allenatori alla vigilia della 13giornata del Campionato di Serie A.

Torino-Inter : programma - orari e tv. Le probabili formazioni : Dopo la pausa dedicata alle squadre nazionali, torna ufficialmente il campionato di Serie A 2019/2020, che a questo punto potrà filare dritto fino alla sosta natalizia. Si giocherà la 13esima giornata, e vivremo un turno quanto mai ricco di big match e spunti. La capolista Juventus aprirà le danze domani pomeriggio alle ore 15.00 nella tana dell’Atalanta, mentre l’inseguitrice più accreditata, l’Inter di mister Antonio Conte, ...

Torino-Inter - le probabili formazioni : Belotti sfida Lukaku - dubbio Sensi : Allo stadio Grande Torino si gioca uno degli anticipi del sabato della tredicesima giornata di Serie A tra Torino e Inter. Due squadre che sono in corsa per obiettivi estremamente diversi. I padroni di casa hanno deluso le aspettative in questa prima parte della stagione e si ritrovano lontano dalle posizioni valide per un piazzamento europeo, obiettivo dichiarato a inizio anno. I nerazzurri, invece, nonostante qualche problema fisico di troppo ...

Inter - verso il Torino : D’Ambrosio ok - Sensi quasi - Asamoah out : L’avvicinamento a Torino-Inter di sabato 23 novembre alle 20,45 è ricco di problemi per Mazzarri e Conte. I nerazzurri sono alle prese con un’infermeria piena che costringerà l’ex CT della Nazionale a cambiare ancora formazione. In sofferenza sarà soprattutto l’attacco, con Politano e Alexis Sanchez fuori per lungo tempo e sicuri assenti. La coppia titolare sarà formata da Lukaku e Lautaro Martinez, entrambi impegnati in settimana con le proprie ...

Torino - trovata provetta con all'interno un feto : Rosa Scognamiglio Un macabro ritrovamento nella città di Torino. Un uomo ha scovato una provetta contenente un feto abbandonata in un'aiuola. Indagano i carabinieri Una provetta contente un feto gettata in strada. È il macabro ritrovamento fatto da un passante nel cuore della città di Torino, nel pomeriggio di domenica 17 novembre. Un giallo a tinte scure quello a cui stanno lavorando gli inquirenti del capoluogo piemontese e che, al ...

Torino - Borja Valero sarebbe tra gli obiettivi nelle fila dell'Inter : Torino e Inter potrebbero essere due delle società più attive nella prossima sessione di calciomercato. Per motivi diversi i due club hanno l'esigenza di rinforzare le rispettive rose: il Torino ha bisogno di una svolta dopo un inizio di stagione difficile che lo vede lontano dalle posizioni che contano, i nerazzurri invece sono in piena lotta per il primato in classifica con la Juventus e per tenere testa ai bianconeri devono allungare la ...

Inter - Politano potrebbe andare via a gennaio : possibile interesse di Torino e Fiorentina : L'Inter potrebbe essere la grande protagonista della prossima sessione di calciomercato, a gennaio. Questo non solo per le operazioni in entrata, nonostante il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, spinga in quel senso per rinforzare la rosa a sua disposizione per avere una squadra competitiva e in grado di giocarsi il titolo fino alle ultime giornate. Anche in uscita. però. la società nerazzurra sarà molto attiva, anche per esigenze di bilancio ...

