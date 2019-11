Cos' è | quanto costa e che giochi propone Google Stadia 

Fonte : agi

(Di venerdì 22 novembre 2019)Stadia è arrivato. A otto mesi dall'annuncio dello sbarco dinel settore del gaming da salotto, la vita di Stadia è ufficialmente iniziata. Da oggi, martedì 19 novembre, è infatti possibile accedere al servizio di cloud gaming del colosso di Mountain View e provare direttamente se davvero di rivoluzione si tratta. Cosa èStadia Ma facciamo un passo indietro. Stadia promette, nelle intenzioni dei suoi creatori, di cambiare per sempre il modo in cuiamo ai videogame eliminando la necessità di avere console come PlayStation o Xbox. Al posto dei dispositivi fisici che si collegano alla tv,un abbonamento da fruire attraverso la Rete. Come altri prodotti di cloud gaming che nel frattempo si stanno affacciando sul mercato, punta insomma a spostare la potenza computazionale dalle console a casa ai server in cloud. In poche parole il gioco non viene ...

damiano_dd : RT @nadiaterranova: 'Ricordare la provincia è quanto di meno provinciale si possa fare in provincia' (che cos'è la grandezza, e quanta ferm… - ProgettoFuoco : Cos'è la stufa a pellet, quanto costa e come fare a fruire della detrazione spesa stufa a pellet 2019/2020 - TobagiVenezia : RT @nadiaterranova: 'Ricordare la provincia è quanto di meno provinciale si possa fare in provincia' (che cos'è la grandezza, e quanta ferm… -