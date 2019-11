Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 22 novembre 2019) I prossimi giorni saranno fondamentali per risolvere diverse situazione, innanzitutto la questione multe che il presidente ha minacciato e promesso di infliggere ai calciatori rei di essersi ammutinati contro la sua decisione di andare in ritiro dopo la partita contro il Salisburgo. E poi c’è la questione punti, classifica e vittorie. Il Napoli stenta i questa prima parte del campionato e adesso è arrivato il momento di investire la rotta e per farlo, secondo il Corriere del Mezzogiorno, Ancelotti avrebbe pensato non al tanto chiacchierato cambio i modulo, bensì a due, quelle diE, allora, per adesso il campo. Che è l’unico pensiero di Carlo Ancelotti e il suo staff. A Castel Volturno si continua a lavorare per affrontare il Milan nelle condizioni (fisica e mentale) migliori. Le prove di un Napoli quanto più solido possibile, quadrato e ...

napolista : Corrmezz: esclusioni eccellenti per Milano, fuori #Mertens e #Callejon È una partita fondamentale, in cui il… -