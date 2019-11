Bologna | buone notizie per Mihajlovic | il serbo sottoposto a trapianto di midollo osseo

Fonte : sportfair

(Di venerdì 22 novembre 2019) L’Ospedale Sant’Orsola ha comunicato comesia statodilo scorso 29 ottobreper Sinisa, l’allenatore delè stato dimesso dall’Ospedale Sant’Orsola dopo la fine del terzo ciclo di cure, iniziate la scorsa estate per combattere la leucemia. Tano Pecoraro/LaPresse Una piccola luce per ilperò inizia a vedersi, visto che si è giàdiormai da quasi un mese,come riferito dal nosocomio emiliano in una nota: ‘Sinisaè stato dimesso oggi, 22 novembre 2019, dall’Istituto di Ematologia Seragnoli, dopo essere statodida donatore non familiare lo scorso 29 ottobre. Le condizioni generali del paziente e gli esami ematologici sono soddisfacenti‘.L'articolo...

