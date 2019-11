Vaticano | per monsignor Zanchetta mandato di arresto internazionale | abusi sessuali

Vaticano - l’Argentina emette ordine di cattura internazionale per mons. Gustavo Zanchetta : accusato di abusi sessuali su seminaristi : L’Argentina ha emesso un mandato di cattura internazionale nei confronti del vescovo argentino Gustavo Oscar Zanchetta, attualmente domiciliato in Vaticano: l’accusa nei suoi confronti è di abuso sessuale semplice e continuato ai danni di due seminaristi, reato aggravato dal fatto di essere stato commesso da un ministro di culto. A stabilire il provvedimento è stata la magistratura di Salta, con la pm María Soledad Filtrín che ha ...

Vaticano - ordine di cattura internazionale per il vescovo Gustavo Zanchetta : accusato di abusi : La magistratura in Argentina ha spiccato un mandato di cattura internazionale nei confronti del vescovo Gustavo Zanchetta, accusato del reato di abuso sessuale semplice e continuato ai danni di due seminaristi, aggravato dal fatto di essere stato commesso da un ministro di culto. Nel 2017 Zanchetta è stato chiamato in Vaticano da Bergoglio.Continua a leggere

Vaticano - ordine di cattura internazionale per mons. Zanchetta : abusi sessuali : La magistratura di Salta, in Argentina, ha spiccato un mandato nei confronti del vescovo, domiciliato in Vaticano. La decisione dopo che il prelato si è reso irreperibile

Vaticano - chiesto l'arresto di mons. Zanchetta per abusi : Un'altra bufera rischia di abbattersi sul Vaticano. Questa volta il caso interessa uno dei monsignori che papa Francesco ha incaricato in Santa Sede nel corso di questo pontificato: il vescovo Gustavo Zanchetta, che è argentino e che Jorge Mario Bergoglio ha nominato presso l'Apsa, ossia l'ente deputato ad occuparsi dell'amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica, potrebbe essere arrestato. Questo, almeno, è quanto si deduce dalle ...

Raffaele Mincione - la guerra per Carige e gli incroci con Gallazzi e col Vaticano : storia del raider partito da Pomezia/3 : L’avventura di Raffaele Mincione nella Eztd e nel business delle opzioni binarie lo collega a Giulio Gallazzi: un manager che, secondo i giornali italiani, il 19 luglio 2017 sta per comprare la squadra di calcio del Genoa. Oltre che nel calcio, però, come Mincione anche Gallazzi ha profondi legami con la città di Genova, con il Vaticano e con le Casse di previdenza. Vediamoli da vicino. A luglio 2017 Giuliano Balestreri su BusinessInsider spiega ...

Papa Francesco offre il pranzo in Vaticano ai poveri - ma è bandito il maiale : "per includere i musulmani" : Papa Francesco è stato protagonista domenica 17 novembre in occasione della Giornata mondiale dei poveri. Dopo la messa in San Pietro con centinaia di indigenti, Francesco ne ha accolti 1500 nell'aula Paolo VI, per un pranzo a conclusione della giornata di festa. Menù rigorosamente senza carne di ma

Papa Francesco - Nuzzi e l'operazione "San Michael" : la sicurezza di Bergoglio e del Vaticano fanno acqua : Ma quant' è sicuro Papa Francesco? Com' è strutturato l' apparato che dovrebbe garantirne l' incolumità? E soprattutto, funziona a dovere oppure ci sono delle falle, tali da offrire a eventuali malintenzionati la possibilità di introdursi fin nel cuore del Vaticano e colpire il Pontefice, uno degli

Ecco i piani del Vaticano per il palazzo dello scandalo londinese : Giuseppe Aloisi Le mail per la Segreteria di Stato sono molto rilevanti: tra queste anche l'idea di creare uffici e e parcheggi Il palazzo che il Vaticano ha acquisito a Londra, quello finito al centro dello scandalo sulle operazioni finanziarie per cui sono state sospese cinque persone nelle passate settimane, è destinato ad essere migliorato. Questa, almeno, è la conclusione più diretta tra quelle che derivano da un approfondimento ...

Vaticano - un’operazione segreta per la sicurezza del Papa : Giuseppe Aloisi Nel libro di Gianluigi Nuzzi, c’è una dettagliata ricostruzione di quella che è stata definita “Operazione San Michael” Una vera e propria operazione di sicurezza in grande stile, peraltro connotata da una certo clima di segretezza, per assicurarsi che tanto Papa Francesco quanto il Papa emerito Benedetto XVI fossero tutelati, sotto ogni punto di vista, per tutto ciò che inerente alla sicurezza personale dei “due ...

Vaticano dona struttura a S.Pietro per senzatetto : Il Vaticano dona una struttura - che era in uso a delle suore e di proprieta' dell'Apsa - per il ricovero dei senzatetto e dei poveri della citta'. Il nuovo centro di accoglienza notturna e diurna per le persone senzatetto, inaugurata questo pomeriggio dal Papa a pochi metri dal Colonnato di Piazza San Pietro, occupa un’intera palazzina di quattro piani (quasi 2.000 mq) di proprietà del Vaticano, in zona extraterritoriale. Lasciata libera da una ...

Papa Francesco dona struttura in Vaticano per ospitare i senzatetto : Domenica prossima si celebrerà in Vaticano la Giornata Mondiale dei Poveri, istituita da Papa Francesco, e per l'occasione Bergoglio ha deciso di donare una struttura, vicina a San Pietro, per il ricovero dei senzatetto e dei poverì della città. Potrà ospitare fino a 50 persone Si tratta di una struttura di pregio, con vista sulla basilica di San Pietro sul lato sinistro del Colonnato, che potrà ospitare fino a 50 persone anche se inizialmente ...

Il Papa sceglie un gesuita per gestire 10 miliardi del Vaticano : Giuseppe Aloisi Papa Francesco ha deciso: il prefetto per la Segreteria per l'Economia è il gesuita Guerrero Alves. Si prepara la svolta riformista Papa Francesco si è affidato ad un confratello gesuita per riformare la gestione delle finanze del Vaticano. Padre Guerrero Alves, l'uomo chiamato alla successione del cardinale George Pell come prefetto della Segreteria per l'Economia, è uno dei consiglieri generali della Compagnia di ...

Mincione indagato per il palazzo di Londra venduto al Vaticano. Il trust a Jersey e le banche : storia del raider partito da Pomezia : Non solo le verifiche in Vaticano. Raffaele Mincione, il finanziere italiano che negli ultimi anni ha effettuato una serie di scorribande tra banche, casse previdenziali, assicurazioni e immobiliare, è indagato per associazione per delinquere finalizzata alla truffa e alla corruzione. Secondo il Corriere della Sera l’indagine della procura di Roma è legata all’operazione di acquisizione nel dicembre 2012 con fondi di terzi (secondo gli ...

Vaticano - fondi segreti in Svizzera per centinaia di milioni di dollari : l'ultimo scandalo : L'ex capo revisore dei conti del Vaticano, Libero Milone, sostiene di essere stato cacciato dal suo posto, due anni fa, per aver voluto indagare su centinaia di milioni di dollari, trattenuti dalla Segreteria di Stato «fuori dai libri contabili» in banche svizzere; conti bancari segreti che, ora, ve