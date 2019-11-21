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Traffico Roma del 21-11-2019 ore 08 | 30

Traffico Roma del 21-11-2019 ore 08 | 30 AL TRIONFALE LAVORI IN CORSO SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALTEZZA LARGO GEMELLI, a complicare la ...

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Traffico Roma del 21-11-2019 ore 08:30 (Di giovedì 21 novembre 2019) AL TRIONFALE LAVORI IN CORSO SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALTEZZA LARGO GEMELLI, a complicare la situazione un incidente avvenuto su via acquedotto del peschiera altezza via pestalozzi. DI CONSEGUENZA CI SONO INCOLONNAMENTI su tutte le principali arterie stradali della zona quali via di torrevecchia, via trionfale e via mattia battistini. incolonnamenti anche ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E SU VIA DEL FORO ITALICO A PARTIRE DA corso francia in direzione della pineta sacchetti. proprio su via della pineta sacchetti code VERSO VIA DEL FORO ITALICO a partire DA VIA DEL FORTE BRASCHI. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DAL GRA A VIALE TOGLIATTI e da portonaccio alLA TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI A TRATTI dalla nomentana FINO A VIA DEI CAMPI SPORTIVI. SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI DALLA ...
Fonte : romadailynews

twittersole24ore : Roma seconda città al mondo per le code nel traffico - VAIstradeanas : 08:29 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 08:29 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h -

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