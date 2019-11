Traffico Roma del 21-11-2019 ore 08 | 30

Traffico Roma del 21-11-2019 ore 08 : 00 : TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST, IN QUEST’ULTIMO CASO ANCHE PER LAVORI IN CORSO.. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI A TRATTI FINO A VIA DEI ...

Traffico Roma del 21-11-2019 ore 07 : 30 : INIZIAMO DA UN INCIDENTE ORMAI RISOLTO AVVENUTO SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA: CI SONO INCOLONNAMENTI SOPRATTUTTO VERSO Roma A PARTIRE DA CASTEL RomaNO. PER IL RESTO SONO TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST, IN QUEST’ULTIMO CASO ANCHE ...

Traffico Roma del 20-11-2019 ore 20 : 00 : CHIUSO PER ALLAGAMENTO IL SOTTOVIA DI LUNGOTEVERE IN SASSIA ALL’ALTEZZA DI LARGO GIOVANNI XXIII . DEVIAZIONI SUL LUNGOTEVERE VATICANO. SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, .Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIALE DI PORTA ARDEATINA ALL’INCROCIO CON VIA CRISTOFORO COLOMBO . UN ALTRO INCIENTE SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA ...

Traffico Roma del 20-11-2019 ore 19 : 30 : CHIUSO PER ALLAGAMENTO IL SOTTOVIA DI LUNGOTEVERE IN SASSIA ALL’ALTEZZA DI LARGO GIOVANNI XXIII . DEVIAZIONI SUL LUNGOTEVERE VATICANO. SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DI SETTEBAGNI FINO A TOR BELLA MONACA.. .Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIALE DI ...

Traffico Roma del 20-11-2019 ore 19 : 00 : CHIUSO PER ALLAGAMENTO IL SOTTOVIA DI LUNGOTEVERE IN SASSIA DIREZIONE VIA GREGORIO VII. SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DI SETTEBAGNI FINO A TOR BELLA MONACA.. .Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIALE DI PORTA ARDEATINA ALL’INCROCIO CON VIA CRISTOFORO ...

Traffico Roma del 20-11-2019 ore 18 : 30 : CHIUSO PER ALLAGAMENTO IL SOTTOVIA DI LUNGOTEVERE IN SASSIA DIREZIONE VIA GREGORIO VII. SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DI SETTEBAGNI FINO A TOR BELLA MONACA.. .Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIALE DI PORTA ARDEATINA ALL’INCROCIO CON VIA CRISTOFORO ...

Traffico Roma del 20-11-2019 ore 18 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA PER LAVORI SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DELLA NOMENTANA FINO A TOR BELLA MONACA.. .Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE NELLE DUE DIREZIONI. DISAGI IN SEGUITO AD UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO SU VIALE DI PORTA ARDEATINA ALL’INCROCIO ...

Traffico Roma del 20-11-2019 ore 17 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA PER LAVORI SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DELLA NOMENTANA FINO A TOR BELLA MONACA.. .Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE NELLE DUE DIREZIONI. DISAGI IN SEGUITO AD UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO SU VIALE DI PORTA ARDEATINA ALL’INCROCIO ...

Traffico Roma del 20-11-2019 ore 17 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI TO DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA PER LAVORI SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DELLA NOMENTANA FINO A TOR BELLA MONACA.. SUL LUNGOTEVERE FLAMINIO RALLENTAMENTI PER UN INCIENTE AVVENTO ALL’ALTEZZA DI VIA MASOLINO DA PANICALE. DISAGI IN SEGUITO AD UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE ...

Traffico Roma del 20-11-2019 ore 16 : 30 : RIAPERTA LA TANGENZIALE EST RIMASTA TEMPORANEAMENTE CHIUSA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DELLA A24 IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA. SUL RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO E RALLENTATO DALLO SVINCOLO DELL’ APPIA FINO ALL’ANAGNIAN IN CARREGGIATA ESTERNA. . DISAGI IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE VIGNE SI VIAGGIA A RILENTO IN DIREZIONE CENTRO.. UN ALTRO INCIDENTE IN VIA CASILINA ALL’ALTEZZA ...

Traffico Roma del 20-11-2019 ore 15 : 30 : RIAPERTA LA TANGENZIALE EST RIMASTA TEMPORANEAMENTE CHIUSA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DELLA A24 IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA. SUL RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO E RALLENTATO DALLO SVINCOLO DELL’ APPIA FINO ALL’ANAGNIAN IN CARREGGIATA ESTERNA. . DISAGI IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE VIGNE SI VIAGGIA A RILENTO IN DIREZIONE CENTRO.. UN ALTRO INCIDENTE IN VIA CASILINA ALL’ALTEZZA ...

Traffico Roma del 20-11-2019 ore 14 : 30 : RISOLTO L’INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA L’USCITA A24 Roma-TERAMO E LA VIA TIBURTINA IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA; RIPERCUSSIONI SULLA TANGENZIALE CON RALLENTAMENTI A PARTIRE DA LARGO PASSAMONTI. SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE INCOLONNAMENTI DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALLA RomaNINA IN CARREGGIATA INTERNA. DISAGI IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE VIGNE SI VIAGGIA ...

Traffico Roma del 20-11-2019 ore 13 : 30 : RISOLTO L’INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA L’USCITA A24 Roma-TERAMO E LA VIA TIBURTINA IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA; RIPERCUSSIONI SULLA TANGENZIALE CON RALLENTAMENTI A PARTIRE DA LARGO PASSAMONTI. SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE INCOLONNAMENTI DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALLA RomaNINA IN CARREGGIATA INTERNA. DISAGI IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE VIGNE SI VIAGGIA ...

Traffico Roma del 20-11-2019 ore 12 : 30 : Traffico IN CODA PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E TUSCOLANA. CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST TRA L’USCITA A24 Roma- TERAMO E LA VIA TIBURTINA IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA; RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO CON CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST. DISAGI PER INCIDENTE SUL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 CON CODE TRA VIA TIBERINA E IL GRA, IN DIREZIONE CENTRO TRAFFICATA LA ...